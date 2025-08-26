În Statele Unite, bursele au început săptămâna în scădere uşoară, în timp ce pieţele asiatice au fost susţinute de evoluţiile pozitive din China şi Hong Kong

Pieţele de acţiuni din Europa au încheiat şedinţa de luni pe minus, investitorii reacţionând atât la incertitudinile politice din Franţa, cât şi la o serie de veşti corporative cu impact major, transmite CNBC.

Indicele paneuropean Stoxx 600 a scăzut cu 0,45%, iar bursa germană DAX a pierdut 0,42%. Cea mai accentuată corecţie s-a înregistrat la Paris, unde CAC 40 a coborât cu 1,64%, pe fondul anunţului premierului François Bayrou că va solicita luna viitoare un vot de încredere în Parlament, pentru planurile bugetare ale guvernului.

La Londra, tranzacţiile au fost suspendate, fiind zi nelucrătoare. În schimb, câteva companii au atras atenţia prin evoluţii spectaculoase: titlurile Orsted s-au prăbuşit cu peste 16%, după ce autorităţile americane au blocat un proiect eolian offshore aproape finalizat, în timp ce acţiunile JDE Peet’s au urcat cu 17%, în urma anunţului că Keurig Dr Pepper va prelua producătorul olandez de cafea pentru 15,7 miliarde de euro. De asemenea, Puma a câştigat circa 16% după speculaţii privind o posibilă vânzare a companiei.

Pe plan macroeconomic, indicele Ifo al climatului de afaceri din Germania a atins în august cel mai ridicat nivel din ultimele 12 luni, semnalând o îmbunătăţire a aşteptărilor, deşi evaluarea situaţiei actuale rămâne modestă.

Investitorii rămân atenţi şi la mesajele Rezervei Federale americane, după ce Jerome Powell a lăsat să se înţeleagă vineri că o reducere a dobânzilor ar putea fi anunţată în curând. Următorul punct de interes pentru pieţe este publicarea, vineri, a datelor privind inflaţia din principalele economii europene.

În Statele Unite, bursele au început săptămâna în scădere uşoară, în timp ce pieţele asiatice au fost susţinute de evoluţiile pozitive din China şi Hong Kong.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube