Bursele americane deschid în scădere pe fondul blocajului guvernamental

Piețele de capital din SUA erau pregătite să deschidă în scădere miercuri, pe măsură ce guvernul american a intrat oficial în blocaj, iar investitorii de pe Wall Street încearcă să înțeleagă implicațiile economice ale situației.

Bursele americane deschid în scădere

Contractele futures pentru Dow Jones au scăzut cu 219 puncte, echivalentul a 0,47%, S&P 500 futures au pierdut 0,5%, iar Nasdaq 100 futures au coborât cu 0,6%.

Blocajul guvernamental a intrat în vigoare la miezul nopții, pentru prima dată în ultimii șapte ani, după ce legislativul nu a reușit să cadă de acord asupra unui proiect de lege privind finanțarea. Această impas pe Capitol Hill va lăsa mulți angajați federali fără loc de muncă temporar și va adânci incertitudinea în privința publicării regulate a unor date guvernamentale esențiale.

Istoricul arată însă că piețele bursiere sunt, în mare parte, rezistente la astfel de blocaje. Din 1976, SUA a înregistrat 20 de blocaje guvernamentale, cu o durată medie de opt zile fiecare, potrivit lui Adam Turnquist, strateg tehnic-șef la LPL Financial. În perioadele de una și trei luni după încheierea fiecărui blocaj, S&P 500 a înregistrat câștiguri medii de 1,2%, respectiv 2,9%.

„Investitorii au privit în general peste aceste perturbări legate de buget, prioritizând câștigurile companiilor, tendințele economice generale și alți factori macroeconomici cheie”, a explicat Turnquist.

Totuși, sectoarele dependente de contractele guvernamentale – precum apărarea și științele vieții – pot fi mai sensibile la efectele blocajului.

