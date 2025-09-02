Bursa de Valori București (BVB) a anunțat intenția de a se implica în constituirea unei noi burse de valori la Chișinău, alături de Agenția Proprietății Publice din Republica Moldova și alți investitori instituționali.

Inițiativa are ca scop modernizarea infrastructurii pieței de capital și atragerea de investitori locali și internaționali, într-un context în care la Chișinău funcționează deja Bursa de Valori a Moldovei.

Conform documentelor transmise acționarilor, BVB ar urma să participe cu 400.000 de euro la capitalul social inițial al noii entități, estimat la 1,275 milioane de euro, ceea ce i-ar conferi o cotă de 31%.

Bursa de la București își rezervă și opțiunea de a majora investiția cu încă 200.000 de euro, dar fără obligație. În acest scenariu, participația BVB ar putea varia între 13% și 20%, în funcție de nivelul final al capitalului social, prognozat la 3 milioane de euro.

O premieră pentru piața de capital din România

Dacă proiectul se materializează, BVB ar putea deveni atât furnizor de infrastructură tehnică, cât și acționar într-un operator bursier din afara României.

Această implicare ar marca o premieră pentru instituția de pe piața de capital românească.

