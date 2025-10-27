Bursa de la București începe săptămâna pe verde, cu tranzacții de peste 10 milioane de lei

De către
Dana Macsim
-
0
Această deschidere pozitivă sugerează un început de săptămână mai optimist pentru piața de capital locală, după evoluțiile recente, marcate de volatilitate

Bursa de Valori București (BVB) a început ședința de luni într-un climat pozitiv, toți indicii principali înregistrând creșteri, iar după prima jumătate de oră, volumul tranzacțiilor depășea 10,5 milioane de lei (aproximativ 2 milioane de euro).

Indicele principal BET, reprezentativ pentru cele mai lichide 17 companii listate, a urcat cu 0,03%, în timp ce BET-Plus, ce include 37 de titluri cu lichiditate ridicată, a crescut cu 0,05%. În același ritm, BET-XT, reperul celor mai tranzacționate 25 de acțiuni, și BET-BK, indicele fondurilor de investiții, au consemnat o apreciere de 0,05%.

Sectorial, indicele SIF-urilor (BET-FI) a avansat cu 0,31%, iar BET-NG, ce reflectă evoluția celor zece companii energetice și de utilități, a urcat cu 0,30%.

La nivelul companiilor, cele mai importante creșteri au fost înregistrate de Armătura (+14,41%), Compa (+12,78%) și Transelectrica (+2,85%). În schimb, printre scăderi s-au aflat Promateris (-9,38%), Prefab (-7,41%) și Mecanică Fină (-4,74%).

