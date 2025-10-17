O treime dintre bunurile esențiale sunt mai scumpe în Bulgaria decât în restul Uniunii Europene, arată o nouă analiză realizată de Confederația Sindicatelor Independente din Bulgaria (CITUB).

Deși unele prețuri au scăzut ușor în luna septembrie, laptele, brânza și produsele din carne rămân printre cele mai costisitoare din Europa, notează publicația Novinite.

Raportul arată că bulgarii continuă să plătească cele mai mari prețuri pentru laptele proaspăt din întreaga UE, costurile depășind nivelurile din Germania, Franța, Spania, România, Croația sau Olanda.

Laptele și brânza, în topul scumpirilor

Printre cele 21 de produse monitorizate de CITUB – 20 alimentare și unul nealimentar (benzina) – doar șase au înregistrat scăderi de prețuri în septembrie față de luna anterioară.

Cârnații s-au ieftinit cu 0,3%, ajungând la echivalentul a 33,12 lei/kg, laptele proaspăt cu 0,3% (până la 9,26 lei/litru), iar iaurtul cu 0,5% (4,74 lei).

Totuși, prețul cafelei espresso a crescut semnificativ, cu 13,6%, de la 2,87 lei la 3,26 lei. În schimb, gustarea tradițională banichka a rămas la 6,67 lei.

CITUB menționează că scăderile au fost mai mari în magazinele mici de cartier decât în lanțurile de retail, în timp ce puiul și castraveții s-au scumpit din cauza creșterii costurilor angro.

Puterea de cumpărare: România depășește clar Bulgaria

Analiza comparativă arată o diferență uriașă în puterea de cumpărare între români și bulgari.

Cu salariul minim, un angajat bulgar își poate cumpăra 9,6 „coșuri mici” de consum pe lună, în timp ce un român își permite 16,5.

Pentru comparație, în Croația cifra este de 16,9, în Spania de 20,8, în Franța de 26,2, în Germania de 30, iar în Olanda de 33,4.

CITUB avertizează că, deși prețurile se apropie de mediile europene, salariile bulgarilor nu țin pasul, ceea ce accentuează presiunea economică asupra gospodăriilor.

„Statul trebuie să intervină”

Președintele CITUB, Plamen Dimitrov, a cerut autorităților să acționeze ferm împotriva speculei și a prețurilor nejustificate.

„Oamenii se așteaptă nu doar să analizăm și să raportăm prețurile, ci și să luăm măsuri atunci când sunt încălcate regulile legale și cele de piață. Numai atunci cetățenii vor simți că statul reglementează eficient piața”, a declarat Dimitrov.

Ineficiențe și decalaje persistente

Raportul CITUB mai evidențiază diferențe mari între prețurile cu amănuntul și cele cu ridicata la produse de bază precum orezul, brânza și ouăle, semn al ineficiențelor structurale din piață.

Aceste decalaje, combinat cu salariile reduse, îngreunează traiul zilnic al bulgarilor, în pofida încercărilor de a aduce economia țării mai aproape de standardele europene.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.