Bulgaria depășește România și Grecia la puterea de cumpărare. Ungaria, codașa Uniunii Europene

Bulgaria a reușit să depășească atât România, cât și Grecia în ceea ce privește puterea de cumpărare, potrivit datelor analizate de publicația Novinite.

Țara vecină devine, astfel, lider regional în Balcani, marcând un progres economic remarcabil la aproape două decenii de la aderarea la Uniunea Europeană.

Potrivit cifrelor recente, standardul puterii de cumpărare (PCS) în Bulgaria este de 13.079 de euro, ușor peste România, care înregistrează 13.023 de euro, și semnificativ peste Grecia, unde nivelul este de 12.436 de euro.

Ce înseamnă puterea de cumpărare

Puterea de cumpărare (PCS) reflectă cantitatea de bunuri și servicii pe care o persoană le poate achiziționa cu aceeași sumă de bani în diferite regiuni.

Astfel, la venituri egale, un cetățean dintr-o țară cu prețuri mai mici se bucură de un nivel de trai mai ridicat decât unul dintr-o zonă cu prețuri mai mari.

Indicatorul este considerat mai relevant decât venitul nominal, întrucât oferă o imagine mai realistă a costului vieții și a accesului populației la bunuri și servicii.

Rezultatele recente arată o răsturnare de situație economică: Grecia, membră a UE din 1981, este acum devansată de Bulgaria, stat care a aderat în 2007, în același an cu România.

Cum stau vecinii din afara Uniunii

În afara blocului comunitar, Turcia se apropie de un nivel al puterii de cumpărare de 10.000 de euro, beneficiind de dimensiunea economiei sale.

Serbia și Macedonia de Nord au valori de 8.971 de euro, respectiv 7.609 euro, în timp ce Albania rămâne pe ultimul loc în regiune, cu 5.098 de euro.

Ungaria, la coada clasamentului european

La nivelul Uniunii Europene, Ungaria ocupă ultimul loc în clasamentul puterii de cumpărare, cu 11.999 de euro, depășită chiar și de Slovacia (11.433 de euro).

În contrast, Luxemburgul se menține pe prima poziție, cu 38.581 de euro, ceea ce înseamnă o diferență de peste 26.500 de euro între cel mai bogat și cel mai sărac stat membru al UE.

