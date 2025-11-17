Bulgaria, anul groazei în fotbal: fără victorie în 2025 și un golaveraj de coșmar, 1-18

Fosta semifinalistă mondială traversează cea mai neagră perioadă din istoria sa recentă.

Naționala Bulgariei se prăbușește tot mai adânc în mediocritate. Echipa pregătită de Aleksandar Dimitrov (49 de ani) a ajuns la 9 meciuri consecutive fără victorie în 2025, dintre care 8 sunt înfrângeri, iar golaverajul este dezastruos: 1-18.

Sâmbătă, bulgarii au pierdut din nou, de această dată pe terenul Turciei, scor 0-2, în etapa a 5-a a grupei E din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.

Golurile au fost marcate de Hakan Çalhanoğlu, în minutul 18, din penalty, și de Atanas Chernev, în minutul 83, care a deviat nefericit în propria poartă.

O fostă forță mondială, ajunsă la coada Europei

Bulgaria, semifinalistă la Campionatul Mondial din 1994, trece printr-o criză profundă. Nu s-a mai calificat la un turneu final de 26 de ani, ultima prezență fiind la Mondialul din Franța 1998.

Parcursul din actualele preliminarii este unul dintre cele mai slabe din istorie. După cinci meciuri disputate, Bulgaria are 0 puncte, un singur gol marcat și 18 primite, ocupând ultimul loc în grupa E.

Rezultatele Bulgariei în preliminariile CM 2026

Bulgaria – Spania 0-3

Georgia – Bulgaria 3-0

Bulgaria – Turcia 1-6

Spania – Bulgaria 4-0

Turcia – Bulgaria 2-0

Ultima partidă a grupei va avea loc pe 18 noiembrie, când bulgarii vor primi vizita Georgiei, însă meciul are doar valoare statistică.

10 luni fără victorie și doar 4 succese în 3 ani

De la 1-0 cu Luxemburg, în noiembrie 2024, Bulgaria n-a mai câștigat niciun meci — nici oficial, nici amical. Bilanțul ultimelor luni este cutremurător: 8 înfrângeri și 2 remize.

Mai mult, în ultimii 3 ani, naționala condusă de Dimitrov a bifat doar 4 victorii, obținute în fața unor adversari modesti: Cipru, Tanzania, Irlanda de Nord și Luxemburg.

În Liga Națiunilor C, Bulgaria a terminat pe locul 2, cu 9 puncte, în spatele Irlandei de Nord, iar în barajul pentru promovare a fost din nou eliminată de Irlanda.

O echipă care cândva scria istorie cu Hristo Stoichkov, Krasimir Balakov și Trifon Ivanov a ajuns astăzi una dintre cele mai slabe selecționate de pe continent.

