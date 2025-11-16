Bugetul Capitalei, miza alegerilor din 7 decembrie: Transportul și termoficarea „înghit” majoritatea fondurilor

Narcis Rosioru
Primăria Capitalei

Execuția bugetului Primăriei Capitalei pentru anul trecut, când primar era actualul președinte Nicușor Dan, arată că transportul public și termoficarea au consumat cea mai mare parte a fondurilor orașului, notează Profit.ro.

Dintr-un total de 5,65 miliarde de lei cheltuiți de Primărie, aproape două treimi au fost alocate acestor capitole majore: transportul în comun a reprezentat 37,7%, iar energia termică 28,1%.

Cheltuielile de funcționare ale Primăriei au însumat 8,2% din buget, în timp ce instituțiile publice de spectacole și teatrele au primit 4%.

Tranzacțiile privind datoria publică și împrumuturile au reprezentat 4,8%, iar restul de aproximativ 17% a acoperit alte cheltuieli curente și investiționale.

Principalele categorii de cheltuieli ale PMB:

Autorități executive: 463,35 milioane lei (8,19%)

Energie termică: 1,589 miliarde lei (28,11%)

Instituții publice de spectacole și concerte: 224,56 milioane lei (3,97%)

Transport în comun: 2,13 miliarde lei (37,67%)

Tranzacții privind datoria publică: 270,62 milioane lei (4,79%)

Alte cheltuieli: 17,27%

Veniturile și surplusul PMB

Veniturile Primăriei nu par să fie o problemă, majoritatea provenind de la bugetul de stat.

Dintr-un total de 6,9 miliarde de lei în 2024, PMB a primit 4,83 miliarde lei prin sume defalcate din impozitul pe venit, ceea ce a acoperit în mare parte bugetul local.

Chiar și așa, Primăria Capitalei nu a cheltuit integral fondurile primite, totalul cheltuielilor fiind de 5,65 miliarde lei.

