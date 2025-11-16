De către

Execuția bugetului Primăriei Capitalei pentru anul trecut, când primar era actualul președinte Nicușor Dan, arată că transportul public și termoficarea au consumat cea mai mare parte a fondurilor orașului, notează Profit.ro.

Dintr-un total de 5,65 miliarde de lei cheltuiți de Primărie, aproape două treimi au fost alocate acestor capitole majore: transportul în comun a reprezentat 37,7%, iar energia termică 28,1%.

Cheltuielile de funcționare ale Primăriei au însumat 8,2% din buget, în timp ce instituțiile publice de spectacole și teatrele au primit 4%.

Tranzacțiile privind datoria publică și împrumuturile au reprezentat 4,8%, iar restul de aproximativ 17% a acoperit alte cheltuieli curente și investiționale.

Principalele categorii de cheltuieli ale PMB:

Autorități executive: 463,35 milioane lei (8,19%)

Energie termică: 1,589 miliarde lei (28,11%)

Instituții publice de spectacole și concerte: 224,56 milioane lei (3,97%)

Transport în comun: 2,13 miliarde lei (37,67%)

Tranzacții privind datoria publică: 270,62 milioane lei (4,79%)

Alte cheltuieli: 17,27%

Veniturile și surplusul PMB

Veniturile Primăriei nu par să fie o problemă, majoritatea provenind de la bugetul de stat.

Dintr-un total de 6,9 miliarde de lei în 2024, PMB a primit 4,83 miliarde lei prin sume defalcate din impozitul pe venit, ceea ce a acoperit în mare parte bugetul local.

Chiar și așa, Primăria Capitalei nu a cheltuit integral fondurile primite, totalul cheltuielilor fiind de 5,65 miliarde lei.

