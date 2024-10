Deși atenția publicului se îndreaptă adesea spre bugetul de stat și bugetele de asigurări, bugetele locale gestionează anual aproape o treime din veniturile bugetului consolidat.

În 2023, administrațiile locale din România au înregistrat venituri de 146 miliarde de lei, dintre care 74 de miliarde de lei provin din venituri proprii — taxe locale, amenzi și cote din impozitele naționale, precum cel pe venit, ajungând să reprezinte 28% din totalul bugetului consolidat.

„Veniturile totale financiare au crescut de la 37,7 miliarde în 2016 şi s-au dublat. Am ajuns la 73 de miliarde în momentul de faţă ca venituri proprii. Totalul conţine toate sursele de intrare într-un buget, adică atât partea de cote, cât şi partea de impozit, taxe, sumele care vin din TVA şi subvenţiile. În 2016 am avut 74 de miliarde de lei la nivel general şi acum am ajuns la 145 de miliarde,” a explicat Mihai Tudorancea, managing director al companiei de consultanță Tud Group, la emisiunea ZF Live.

Studiul realizat de Tud Group a analizat veniturile celor 3.228 de unități administrativ-teritoriale (UAT) din România.

O reorganizare administrativă ar putea reduce o structură extinsă, marcată de 55.000 de consilieri locali și județeni, alături de cei 3.200 de primari și președinți de consilii județene, fiecare beneficiind de resurse bugetare pentru mașini și șoferi.