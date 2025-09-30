Buget uriaș la Sepsi în Liga 2! Dioszegi: „Sigur e cel mai mare din campionat”

Patronul covăsnenilor a anunțat că echipa are un buget de 6 milioane de euro, mult peste nivelul obișnuit al eșalonului secund.

Retrogradată la finalul sezonului trecut, Sepsi OSK continuă să fie un club cu resurse financiare impresionante. Patronul Laszlo Dioszegi a dezvăluit pentru GSP.ro că, în ciuda reducerii cu 30% a bugetului, formația din Sfântu Gheorghe rămâne cu un buget-record pentru Liga 2.

„Bugetul nostru nu se compară cu bugetul celorlalte echipe din Liga 2. A rămas cu 3-4 milioane de euro mai puțin decât în prima ligă, dar e de primele două locuri, dacă nu chiar primul. De fapt, sigur e cel mai mare buget din Liga 2. Dacă nu vorbim de academie și de bază, bugetul nostru e undeva pe la 6 milioane, doar pentru prima echipă. Să ai 6 milioane de euro buget în Liga 2 e foarte mult”, a declarat Dioszegi.

Sepsi, susținut financiar și de Guvernul Ungariei

În stagiunea precedentă de Superligă, covăsnenii au avut un buget de aproximativ 10 milioane de euro, sumă comparabilă cu a echipelor din play-off-ul Ligii 1. Totuși, rezultatele slabe din finalul sezonului au dus la retrogradarea directă.

Pentru comparație, Steaua a raportat în sezonul trecut un buget de circa două milioane de euro, de trei ori mai mic decât cel al lui Sepsi.

În plus, clubul a beneficiat constant de sprijin financiar din partea Guvernului Ungariei, bani direcționați exclusiv către academie. Raportul financiar pe 2024 arată că Sepsi a primit 5,5 milioane de euro prin subvenții și donații de la autorități de stat și locale.

„Mă așteptam la mai multe puncte”

Dincolo de partea financiară, patronul lui Sepsi a vorbit și despre parcursul din acest sezon. După 7 etape, echipa are 13 puncte și ocupă locul 11, urmând să joace diseară cu Steaua.

„Mă așteptam la mai multe puncte, sincer, dar ultimele meciuri ne dau speranțe că se intră pe făgaș normal. În primele jocuri am pierdut puncte pe care nu trebuia să le pierdem. Despre meciul cu Târgoviște nici nu mai am ce comenta. Ne-au luat pe nedrept un punct și le-au dat pe nedrept două puncte celor de la Chindia. Ei au fost foarte bucuroși, lor li s-a părut corect. A fost doar o greșeală. Nu am utilizat un jucător care să nu aibă drept de joc”, a spus Dioszegi.

