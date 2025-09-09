Bug în serviciile Microsoft: linkuri și e-mailuri blocate eronat de motorul anti-spam

Microsoft se confruntă cu o nouă problemă tehnică după ce un bug al motorului anti-spam a dus la blocarea eronată a unor linkuri și la plasarea în carantină a unor e-mailuri în Exchange Online și Microsoft Teams.

Incidentul, semnalat inițial pe 5 septembrie, a apărut după ce motorul anti-spam a început să eticheteze greșit anumite URL-uri încorporate în altele ca fiind potențial periculoase. În urma acestei erori, utilizatorii și administratorii au primit alerte cu mesajul „A potentially malicious URL click was detected involving one user”, deși linkurile respective fuseseră deja verificate ca sigure.

Microsoft a confirmat că peste 6.000 de URL-uri au fost afectate și că lucrează la deblocarea lor, precum și la recuperarea mesajelor plasate în carantină în mod incorect. O soluție parțială a fost deja implementată pentru a preveni ca mesajele noi să fie marcate greșit, însă compania recunoaște că încă există un subset de linkuri afectate, pe care echipele tehnice încearcă să le remedieze.

„Suntem încrezători că am rezolvat cea mai mare parte a impactului și lucrăm activ la cazurile rămase, în paralel cu analiza cauzei principale,” a transmis compania într-o actualizare publicată pe 8 septembrie.

Microsoft nu a precizat câți clienți sau ce regiuni au fost afectate, dar a încadrat situația drept „incident”, ceea ce presupune un impact vizibil asupra utilizatorilor.

CITEȘTE ȘI – Serviciile Azure afectate după tăierea cablurilor submarine din Marea Roșie

Probleme similare au mai apărut în ultimele luni. În mai, un alt bug al unui model de machine learning a determinat etichetarea incorectă a e-mailurilor trimise din Gmail ca spam, iar în aprilie, mesaje legitime de la Adobe au fost blocate din același motiv. Și în martie, un alt incident a dus la plasarea eronată a unor e-mailuri în carantină.

Acest nou caz subliniază fragilitatea modelelor automate de detecție și necesitatea unor verificări mai riguroase pentru a evita întreruperi în serviciile critice folosite de milioane de utilizatori la nivel global.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.