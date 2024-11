Buffon, dezvăluiri fascinante! Care e cea mai mare slăbiciune a fostului portar italian

Gianluigi Buffon, considerat unul dintre cei mai mari portari din istoria fotbalului, a făcut dezvăluiri surprinzătoare în cadrul conferinței de lansare a autobiografiei sale, unde a abordat subiecte inedite despre carieră și viața personală.

Retras din activitate în vara anului trecut, la 45 de ani, Buffon și-a lansat cartea intitulată „Cazi, te ridici din nou; Cazi, te ridici din nou”. În timpul conferinței, legendarul portar italian a fost întrebat cine a fost cel mai bun jucător împotriva căruia a jucat. Într-o carieră ce s-a întins pe trei decenii, Buffon a înfruntat nume uriașe, însă răspunsul său a surprins pe toată lumea: Neymar.

Neymar, cel mai bun adversar al carierei sale

„Am înfruntat trei generații diferite: Zidane, Ronaldo, Messi, Cristiano, Iniesta… Dar Neymar? Având în vedere ce jucător și ce om este, ar fi trebuit să câștige cinci Baloane de Aur”, a declarat Buffon.

Brazilianul, care l-a învins pe Buffon în finala Ligii Campionilor din 2015 și i-a fost coleg la PSG în sezonul 2018-2019, este considerat de italian unul dintre cei mai talentați jucători din toate timpurile. Totuși, accidentările și inconsistența l-au împiedicat pe Neymar să atingă potențialul maxim.

Adicția pentru pariuri și drumul către echilibru

Un alt capitol important al autobiografiei lui Buffon se referă la perioada în care era pasionat de pariuri. Fostul portar a recunoscut că a pariat intens în timpul carierei, dar doar pe sporturi precum baschetul și tenisul, și niciodată pe fotbal.

„Pariurile au fost slăbiciunea mea, până când mi-am găsit echilibrul. Nu am făcut niciodată ceva ilegal și nu am fost investigat pentru pariuri pe fotbal. Era vorba de adrenalină, nu de bani. După scandalul Calciopoli, am realizat că trebuie să mă opresc”, a declarat Buffon.

Astăzi, spune că vizitează cazinourile doar ocazional și că nu mai simte nevoia de a paria.

O carieră plină de glorie și regrete

Buffon a avut o carieră impresionantă, cucerind 21 de trofee majore, inclusiv un titlu mondial cu Italia în 2006, 9 titluri în Serie A și o Cupă UEFA. Totuși, marele său regret rămâne faptul că nu a câștigat niciodată Liga Campionilor, deși a disputat trei finale. Buffon s-a retras anul trecut, după ce a revenit la Parma, clubul la care și-a început cariera.