Primăria Capitalei, prin Compania Municipală Iluminat Public București SRL, a lansat pe platforma SEAP o licitație pentru închirierea decorațiunilor de sărbători care vor împodobi centrul orașului, la iarnă. Valoarea totală estimată a contractului se ridică la aproximativ opt milioane de lei, scrie Agerpres.

Potrivit anunțului de achiziție, tema propusă pentru sezonul 2025–2026 este „Capitala sărbătorilor de iarnă – trăiește magia Crăciunului prin muzică”. Iluminatul festiv va acoperi principalele artere din zona centrală și axa principală a Bucureștiului, prin instalarea unor „motive luminoase”, închiriate special pentru perioada de iarnă.

Selecția ofertanților se va face în baza mai multor criterii: prețul (cu o pondere de 70%), gradul de protecție la șocuri (10%), siguranța electrică a figurinelor amplasate la sol (10%) și termenul de livrare (10%).

Companiile interesate pot depune ofertele până la data de 7 noiembrie, ora 15:00. Contractul are ca scop pregătirea din timp a decorului festiv pentru ca Bucureștiul să-și păstreze, și în iarna viitoare, statutul de capitală a luminii și a sărbătorilor.

