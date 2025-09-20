Comunicat de presă



Asociația pentru Patrimoniul Regal Peleș, sub auspiciile Familiei Regale a României, organizează cea de-a III-a ediție a conferinței „Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului Domeniului Regal Peleș – interes național și european”. Evenimentul va avea loc la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din București, marți, 23 septembrie 2025, începând cu ora 11:00.

Domeniul Regal Peleș, un simbol al identității culturale și istorice românești, reprezintă un ansamblu unic de patrimoniu natural, construit și cultural, a cărui conservare și valorificare sunt esențiale pentru promovarea valorilor naționale și integrarea acestora în circuitul cultural european. Construit la inițiativa Regelui Carol I între 1873 și 1914, Castelul Peleș este nu doar o capodoperă arhitecturală, ci și un martor al istoriei moderne a României, reflectând viziunea regală asupra modernizării și progresului.

Conferința reunește personalități de marcă, printre care Alteța Sa Regală, Principele Consort Radu al României, oficiali ai Guvernului României, membri ai Academiei Române, reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe Române, precum și invitați din străinătate. Alături de aceștia, vor participa studenți și profesori de la universități de prestigiu, precum Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, Universitatea Tehnică de Construcții București, Universitatea Națională de Muzică București și Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică. De asemenea, vor fi prezenți reprezentanți ai Muzeului Național Peleș, Muzeului Național de Artă, Institutului Național al Patrimoniului și ai altor domenii sociale, economice și culturale din România și Republica Moldova.

Temele conferinței includ:

Protejarea și valorificarea patrimoniului natural, construit și cultural al Domeniului Regal Peleș;

Proiecte de restaurare și refuncționalizare a monumentelor istorice;

Colaborarea dintre mediul universitar și instituțiile de patrimoniu;

Rolul educației și al cercetării interdisciplinare în conservarea patrimoniului.

Evenimentul se va încheia cu o sesiune de dezbateri și propuneri, menită să consolideze colaborarea interinstituțională și să sublinieze necesitatea unui efort comun pentru protejarea patrimoniului național. Într-o Europă a valorilor comune, Domeniul Regal Peleș reprezintă o punte între istorie și modernitate, contribuind la afirmarea identității culturale românești.

Contact pentru presă:

Asociația pentru Patrimoniul Regal Peleș

E-mail: contact@patrimoniulregalpeles.ro

