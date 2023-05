Astăzi a avut loc deschiderea oficială a Bucharest Tech Week, cel mai amplu festival de tehnologie și inovație din Europa Centrală și de Est. În prima zi – Innovation Summit – au prticipat, în ceremonia de deschidere, reprezentanți ai autorităților, iar speakeri internaționali au susținut prezentări și demonstrații. Primele cinci zile, organizate sub numele Business Summits, sunt dedicate conferințelor nișate, concentrate pe Inovație, HR, Retail, Java și Software Architecture, ce vor avea loc la NORD Events Center by Globalworth. În weekendul 26 – 28 mai, Romexpo Pavilion B1 va fi gazda celei mai ample expoziții de tehnologie și inovație din Europa Centrală și de Est – Tech Expo, deschisă publicului larg.

În cadrul ceremoniei de deschidere a evenimentului au participat: Stelian Bujduveanu, Viceprimarul General al Municipiului București, Dragoș Tohănean, Vicepreședintele Autorității pentru Digitalizarea României, Florin Popa, Business to Business Director Orange Business, Tobias Matter, Head of BOSCH Engineering Center Cluj, Lavinia Neagoe, Director of Engineering & Bucharest Technology Site Lead Google și Alexandru Măxineanu, Managing Partner Universum Expo.

Evenimentul a fost deschis cu un mesaj oficial din partea Prim Ministrului, Nicolae Ciucă, prezentat de către Dl. Sorin Costreie, consilierul Prim Ministrului.

Diverse momente cheie au avut loc astăzi, în cadrul Innovation Summit, inclusiv prezentări și demonstrații susținute de experți recunoscuți.

Printre aceștia se numără Rahaf Harfoush, NYT Best Selling Author & Executive Director of the Red Thread Institute of Digital Culture, care a făcut parte din echipele de comunicare ale lui Barack Obama și Emmanuel Macron, Enzo Romero, General Manager Lat Bionics, ce a avut o demonstrație cu o mâna bionică, dar și Dr. Harry Kloor, creatorul Beomni – un robot umanoid capabil să îndeplinească taskuri complexe.

În cele cinci zile de Business Summits, vizitatorii vor avea oportunitatea de a interacționa cu companiile partenere și de a explora zonele lor de activare, unde vor face demonstrații live și vor oferi detalii despre tehnologiile pe care le-au dezvoltat. Orange Business, Bosch, Google, Undelucram, Mastercard, George by BCR, Luxoft, Sodexo, Up România, _VOIS, Codezilla, M247, N-able, Romanian Software, LucaNet, Relex – re:innovate sunt doar câteva dintre cele mai mari branduri prezente.

Bucharest Tech Week dedică weekendul 26 – 28 mai celei mai mari expoziții B2C – Tech Expo

Deschiderea oficială a Tech Expo va avea loc vineri, 26 mai, ora 15:00, la Romexpo, Pavilion B1 și îi are ca invitați pe Sebastian Ioan Burduja – Ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Sabin Sămaș – Președintele Comisiei pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor din Camera Deputaților, Dragoș-Cristian Vlad – Președintele Autorității pentru Digitalizarea României și Stelian Bujduveanu – Viceprimarul General al Municipiului București. Totodată, vor fi prezenți și reprezentanți ai partenerilor principali ai evenimentului, precum Florin Popa – Business to Business Director la Orange Business si Augusta Ene – Director departament Engineering & Data Solutions la Bosch.

Eficiență energetică și tehnologii inovatoare în industria auto

Bosch va fi prezentă cu unele dintre cele mai avansate tehnologii din domeniul motoarelor, inclusiv Kawasaki Ninja S2SE, în număr limitat la nivel mondial, echipate cu senzori de radar dezvoltați de echipa Bosch. De asemenea, vizitatorii vor putea testa simulatorul de direcție, unde vor vedea cum mașinile percep mediul înconjurător cu ajutorul camerelor dezvoltate de Bosch. Printre altele, compania va oferi și o experiență virtuală prin intermediul căreia vizitatorii pot explora Villa Bosch din Germania.

La standul E.ON– „Future Energy Home” vizitatorii vor putea descoperi într-un mod interactiv serviciile și soluțiile complete pentru eficiență energetică, panouri fotovoltaice și alte soluții pentru consum și costuri reduse. În plus, tot la standul E.ON, vizitatorii vor putea descoperi proiectul lui Dominic Marcu, care va povești despre celebra sa mașina electrică – primul Tesla Model 3 Performance din Europa transformată în mașina de curse, cu care va participa la Campionatul Național de Viteză în Coastă.

Totodată, în cadrul expoziției va exista o zonă dedicată mașinilor electrice și hibride, unde vor fi prezentate modele de la branduri precum Nissan, Jeep, Fiat, Hyundai, Toyota, Skywell și Suzuki. Totodată, trotinete electrice cu design dinamic și ușor de utilizat, utile în aglomerări urbane, vor putea fi testate gratuit de vizitatori într-o zonă special amenajată.

Device-uri și roboți de ultimă generație

Alte produse inovatoare, precum device-uri de ultimă generație, vor fi prezentate de HONOR – ce va veni la expoziție cu noile telefoane – HONOR Magic 5 Pro și HONOR Magic 5 Lite – alături de un ceas smart, în premieră în România.

Pudu va aduce în fața participanților roboți autonomi și inteligenți, utilizați în diferite domenii, precum servicii de livrare și asistență în restaurante.

OPPO, brand cunoscut pentru tehnologiile avansate și designul telefoanelor sale, va fi prezent cu diverse modele și va face demonstrații live cu cele mai noi produse din portofoliu, iar pe telefoanele OnePlus vor susține sesiuni live de gaming.

Compania OrCam prezintă un dispozitiv portabil revoluționar – modelul său de ochelari pentru nevăzători, ce poate citi instant de pe orice suprafață, poate recunoaște fețe și identifica produse, coduri de bare, bancnote, culori și poate spune ora exactă.

Gadgeturi și echipamente pentru case smart

Compania Legrand va prezenta în cadrul expoziției soluții inteligente pentru securitate, încălzire, calitatea aerului și soluții meteo și va oferi, totodată, informații despre stațiile de încărcare electrice Green UP.

TechCuisine.ro, unul dintre liderii de piață în domeniul sistemelor de automatizare pentru locuințe, ce propune echipamente inteligente, destinate controlului încălzirii și răcirii, precum termostate inteligente, diverse sisteme de control automat a perdelelor și jaluzelelor, grădină autonomă, robinetul inteligent pentru grădinărit, prize și becuri inteligente, încuietori inteligente etc. În segmentul dedicat caselor smart, vizitatorii mai pot găsi echipamente precum aspiratoare wet&dry&wash de la Tineco ori purificatoare și dezumidificatoare de la AlecoAir.

STS, pentru prima oară la Bucharest Tech Week

Serviciul de Telecomunicații Speciale, una dintre instituțiile cheie în transformarea digitală a statului român, va fi pentru prima oară prezentă la Bucharest Tech Week. În cadrul evenimentului de tehnologie, STS va prezenta la scenă deschisă provocările viitorului digital în gestionarea Serviciului de urgență 112.

Competiții de gaming live

Mai mult, pasionații se vor putea bucura, pe de-o parte, de o competiție de gaming organizată la standul Lenovo sau vor putea juca FIFA live, competiție organizată de FC Rapid Esports. Totodată, QwertyKey va fi prezentă în cadrul expoziției cu tastaturi mecanice, mouse-uri, keycaps, deskmats, switch-uri pentru tastaturi, dedicate acestui segment.

Momente speciale din agenda Tech Expo

Pe lângă zonele special dedicate produselor și soluțiilor inovatoare tech, precum gadget-uri, vehicule electrice, accesorii smart, produse și sisteme smart home și smart living, smartphone-uri, laptop-uri, tablete și roboți, va fi amenajată o scenă unde vor avea loc paneluri de discuții, prezentări și demonstrații.

Spre exemplu, Institutul BrainMap Neuroscience va prezenta o aparatură medicală de ultimă generație prin care oamenii pot vedea ce se întâmplă în creierul lor și cum pot să îl „reprogrameze” prin modificarea tiparelor de gândire și comportament deja căpătate. Panelul The Future of Tech Startups va oferi o imagine de ansamblu a situației startup-urilor tech din România, respectiv a strategiilor ce trebuie urmate.

La sesiunea Manna Food Solution participanții vor avea ocazia să guste un produs inedit, o pastilă ce înlocuiește o masă completă. Fondatoarea companiei va vorbi, în cadrul panelului dedicat, despre implicațiile tehnologiei în viitorul industriei alimentare.

Pe de altă parte, în aceeași zi, reprezentanți ai companiei Voidship vor vorbi despre noile lansatoare de nano și microsateliți, ce au ca scop reducerea costurilor de lansare, poluarea și eficientizarea plasării pe orbită a încărcăturilor orbitale.

În ultima zi a evenimentului va avea loc o discuție informală cu Daniel David, Psiholog, Profesor, Rector al Universității Babeș-Bolyai și Membru al Academiei Românei, despre efectele pe care progresul incredibil de rapid al tehnologiei îl are asupra tinerilor și cum pot fi riscurile transformate în oportunități. Totodată, Ionuț Panea, Antrenorul Echipei Naționale de Robotică a României AutoVortex, va vorbi despre succesele la nivel mondial ale echipei și va demonstra, alături de elevii săi, cum funcționează unul dintre roboții creați de ei.

