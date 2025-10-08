Comisia Europeană a prezentat marți o propunere de protejare a sectorului siderurgic al Uniunii Europene, menită să contracareze efectele inechitabile ale supracapacității globale și să asigure viabilitatea pe termen lung a unei industrii considerate strategice pentru economia europeană.

Executivul comunitar subliniază că oțelul este un material esențial pentru tranziția verde și pentru apărare, fiind utilizat în numeroase sectoare critice.

Uniunea Europeană este al treilea cel mai mare producător de oțel din lume, iar industria siderurgică angajează direct aproximativ 300.000 de persoane și sprijină alte 2,5 milioane de locuri de muncă indirecte, în peste 20 de state membre.

Reducerea cotelor și dublarea taxelor la import

Noua propunere a Comisiei păstrează principiul comerțului deschis, dar introduce măsuri de protecție pentru a limita distorsiunile cauzate de supracapacitate. Printre acestea se numără:

reducerea volumelor de importuri scutite de taxe la 18,3 milioane de tone pe an (cu 47% mai puțin decât în 2024);

dublarea taxei vamale pentru importurile care depășesc contingentul, de la 25% la 50%;

consolidarea trasabilității pe piața oțelului printr-o cerință privind topirea și turnarea, pentru a preveni eludarea regulilor.

„Un sector siderurgic puternic şi decarbonizat este vital pentru competitivitatea, securitatea economică şi autonomia strategică a Uniunii Europene. Supracapacitatea globală dăunează industriei noastre. Trebuie să acţionăm acum – îndemn Consiliul şi Parlamentul să avanseze rapid”, a declarat preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Propunerea ar urma să înlocuiască actuala măsură de salvgardare privind oțelul, care expiră în iunie 2026, și vine ca răspuns la solicitările lucrătorilor, statelor membre și industriei de a asigura o protecție durabilă pentru locurile de muncă și procesul de decarbonizare.

Negocieri în cadrul OMC și proces legislativ european

Măsurile propuse sunt conforme cu regulile Organizației Mondiale a Comerțului (OMC). După ce Consiliul UE va acorda mandatul de negociere, Comisia va purta discuții cu partenerii comerciali în cadrul procedurii GATT pentru a ajusta tarifele și contingentele.

Exporturile din Norvegia, Islanda și Liechtenstein nu vor fi afectate de noile restricții, datorită integrării lor pe piața unică europeană. În plus, Comisia a subliniat că țările candidate aflate în situații de securitate excepționale, precum Ucraina, vor beneficia de o abordare specială în alocarea cotelor.

Propunerea urmează să intre în procedura legislativă ordinară, iar adoptarea finală va necesita acordul Parlamentului European și al Consiliului UE, înainte ca noile reguli să înlocuiască actuala garanție privind oțelul, în vara anului 2026.

