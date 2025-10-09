Brigada Rutieră a Capitalei anunță restricții de circulație joi și duminică cu ocazia meciurilor naționalei de fotbal a României

De către

Traficul rutier va fi restricționat joi și duminică în Capitală, în zona Arenei Naționale, având în vedere desfășurarea celor două meciuri de fotbal ce vor fi susținute de echipa națională.

Echipa națională de fotbal a României întâlnește R. Moldova într-un meci amical, pe 9 octombrie, de la ora 21:00, și Austria, pe 12 octombrie, ora 21:45, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

*** Potrivit Brigăzii Rutiere, pentru meciul de joi, traficul rutier se va restricționa progresiv, dacă situația o va impune, după cum urmează:

** pe Str. Maior Coravu:

miercuri, începând cu ora 22:00, în perimetrul rondului de pe Str. Maior Coravu, în fața intrării în Stadionul Arena Națională, se va restricționa parcarea autovehiculelor;

joi, începând cu ora 16:00, până după încheierea meciului;

** pe Bd. Pierre de Coubertin, de la intersecția cu Str. Vatra Luminoasă, până la intrarea în stadion, joi, începând cu ora 16:00, până după încheierea meciului;

** Str. Tony Bulandra: – joi, începând cu ora 16:00, până după încheierea meciului.

De asemenea, se va restricționa accesul mijloacelor auto:

în alveola din fața intrării în curtea Stadionului Arena Națională, dinspre Bd. Basarabia;

pe Str. Vatra Luminoasă, tronsonul cuprins între Bd. Pierre de Coubertin și Str. Tony Bulandra, începând de miercuri, ora 16:00, până în data de 9 octombrie, după încheierea meciului.

Ca rute ocolitoare se recomandă:

Bd. Unirii – Str. Lucian Blaga – Calea Dudești – Bd. Camil Ressu – Bd. Nicolae Grigorescu – Bd. Theodor Pallady;

Șos. Mihai Bravu – Șos. Iancului – Șos. Pantelimon;

Șos. Ștefan cel Mare – Șos. Colentina – Șos. Fundeni;

Șos. Morarilor – Str. Lucrețiu Pătrășcanu – Str. Constantin Brâncuși – Bd. Nicolae Grigorescu – Str. Liviu Rebreanu.

*** În data de 12 octombrie, începând cu ora 21:45, pe Stadionul Arena Națională, se va disputa partida oficială de fotbal dintre echipele reprezentative ale României și Austriei.

Traficul rutier va fi restricționat și duminică cu ocazia meciului dintre România și Austria

Pentru buna desfășurare a evenimentului, traficul rutier se va restricționa progresiv, dacă situația o va impune, după cum urmează:

** pe Str. Maior Coravu:

în data de 11.10.2025, începând cu ora 22:00, în perimetrul rondului de pe Str. Maior Coravu, în fața intrării în Stadionul Arena Națională, se va restricționa parcarea autovehiculelor;

în data de 12.10.2025, începând cu ora 17;00, până după încheierea meciului;

pe Bd. Pierre de Coubertin, de la intersecția cu Str. Vatra Luminoasă, până la intrarea în stadion, în data de 12.10.2025, începând cu ora 17:00, până după încheierea meciului;

** Str. Tony Bulandra – în data de 12.10.2025, începând cu ora 17:00, până după încheierea meciului.

De asemenea, se va restricționa accesul mijloacelor auto:

în alveola din fața intrării în curtea Stadionului Arena Națională, dinspre Bd. Basarabia, în 11.10.2025, începând cu ora 07:00;

pe Bd. Pierre de Coubertin, tronsonul cuprins între Str. Vatra Luminoasă și intrarea în Complexul Sportiv Arena Națională, începând cu data de 12.10.2025, ora 17:00, până după încheierea meciului.

Ca rute ocolitoare se recomandă:

Bd. Unirii – Str. Lucian Blaga – Calea Dudești – Bd. Camil Ressu – Bd. Nicolae Grigorescu – Bd. Theodor Pallady;

Șos. Mihai Bravu – Șos. Iancului – Șos. Pantelimon;

Șos. Ștefan cel Mare – Șos. Colentina – Șos. Fundeni;

Șos. Morarilor – Str. Lucrețiu Pătrășcanu – Str. Constantin Brâncuși – Bd. Nicolae Grigorescu – Str. Liviu Rebreanu.

