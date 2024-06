Pe pagina de Facebook La Blouse roumaine, s-a semnalat recent că brandul Louis Vuitton a inclus modelul cămășii din Mărginimea Sibiului în noua lor colecție pentru anul 2024, fără a menționa originea acestuia și fără a obține acordul comunităților locale care sunt păstrătoarele acestei zestre culturale.

Campania “Give Credit” a fost lansată pentru a atrage atenția asupra acestei situații și pentru a cere brandului să retragă piesele din colecție până când se obține acordul comunităților respective, cu menționarea corectă a originii lor. Această inițiativă urmărește protejarea și respectarea tradițiilor și culturii locale, precum și promovarea unui dialog transparent și echitabil între creatori și comunități.

“Dragi comunităţi din Mărginimea Sibiului, Oltenia de sub munte, Ţara Făgăraşului, Argeş, Sudul şi Centrul Transilvaniei şi orice persoană, colecţionar, artizan şi simplu iubitor, iubitoare a cămăşii şi portului specific Marginimii Sibiului, păstrat inclusiv în zonele unde au migrat oamenii din această regiune, va rugăm să ne sprijiniţi în noua campanie “Give Credit” (A da recunoaştere) ce are în centrul său utilizarea de către brandul Louis Vuitton a cămăşii de Mărginime in noua colecţie 2024, fără menţionarea originii şi acordul păstrătorilor de zestre culturală”, se arată în mesajul publicat pe La Blouse roumaine.

Publicul este invitat să contribuie la sensibilizarea și responsabilizarea brandului Louis Vuitton cu privire la includerea modelului cămășii din Mărginimea Sibiului în colecția lor, fără menționarea originii și fără acordul comunităților locale.

Prin adăugarea de fotografii cu cămașa de Mărginime la postarea respectivă, alături de indicarea zonei și, dacă este posibil, o scurtă descriere în câteva rânduri, publicul poate susține solicitarea ca brandul să retragă piesele din colecție până când se obține acordul din partea comunităților locale, cu menționarea corectă a originii acestora.

În plus, cei care sunt organizați în cadrul unor asociații, fundații, grupuri de inițiativă sau companii sunt încurajați să trimită mesaje oficiale de susținere la adresa de e-mail contact@lablouseroumaine.io.

Descrierea oferită de brandul Louis Vuitton pentru bluza creată de Nicolas Ghesquière evidențiază caracteristicile și detaliile acesteia, însă este important ca acesta să ofere și recunoașterea corectă a originii și inspirației sale, respectând tradițiile și cultura locală din care provine modelul.

„Această bluză vaporoasă îmbracă o siluetă romantică cu detalii grafice pentru un look proaspăt, boem. Este confecţionată din in, într-o croială amplă, iar mânecile balon şi decolteul sunt accentuate cu inserţii de dantelă contrastantă. Talia şi manşetele sunt elastice pentru a sublinia volumul, în timp ce legăturile largi din piele adaugă dimensiune în partea din faţă”, este descrierea bluzei pe site-ul Louis Vuitton.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!