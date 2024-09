Brad Pitt, apariție de zile mari alături de Ines de Ramon, iubita actorului

Brad Pitt, celebrul actor în vârstă de 60 de ani, a fost prezent la premiera filmului „Wolfs” în cadrul Festivalului de Film de la Veneția, alături de iubita sa, Ines de Ramon (34 ani).

Brad Pitt are o iubită în vârstă de 34 de ani

În vârstă de 34 de ani, Ines de Ramon a impresionat pe covorul roșu cu o rochie albă elegantă, cu un singur umăr, în timp ce Brad Pitt a purtat un costum Louis Vuitton special creat pentru acest eveniment.

Cuplul a atras atenția prin gesturile lor de afecțiune, ținându-se de mână și îmbrățișându-se pe covorul roșu.

Ines de Ramon, care și-a construit o carieră în industria bijuteriilor, având funcții la renumite companii precum Christie’s și De Grisogono, a fost anterior căsătorită cu actorul Paul Wesley, cunoscut pentru rolul său în serialul „The Vampire Diaries”.

Cei doi au divorțat în 2022, după un mariaj de trei ani. Brad Pitt și Ines de Ramon au fost văzuți împreună pentru prima dată în noiembrie 2022, la un concert al lui Bono în Los Angeles.

Brad Pitt, unul dintre cei mai renumiți și apreciați actori de la Hollywood, este cunoscut atât pentru cariera sa strălucită în film, cât și pentru implicarea sa în activități caritabile și producția de film.

Născut pe 18 decembrie 1963 în Shawnee, Oklahoma, Pitt a devenit rapid o figură iconică în industria cinematografică, datorită rolurilor sale versatile în filme de succes precum Fight Club, Se7en, Troy, Inglourious Basterds și Once Upon a Time in Hollywood, pentru care a câștigat un premiu Oscar.

Pe lângă talentul său actoricesc, Brad Pitt este cunoscut și pentru munca sa ca producător de film, colaborând cu compania sa de producție, Plan B Entertainment, la realizarea unor filme de renume precum 12 Years a Slave, care a câștigat Premiul Oscar pentru cel mai bun film.

Viața personală a lui Pitt a fost adesea în centrul atenției mediatice, în special relațiile sale cu actrițe celebre precum Jennifer Aniston și Angelina Jolie. Cu Jolie, Pitt a format unul dintre cele mai mediatizate cupluri din lume, cunoscut sub numele de „Brangelina”, însă căsătoria lor s-a încheiat în 2016, declanșând o luptă juridică complicată pentru custodia copiilor lor.

În afara carierei sale în film, Brad Pitt este implicat activ în numeroase cauze umanitare și filantropice. El a fost un susținător vocal al reconstrucției orașului New Orleans după uraganul Katrina, prin intermediul inițiativei sale Make It Right Foundation, care a contribuit la construirea de locuințe ecologice pentru victimele dezastrului.

