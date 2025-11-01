Un bărbat din localitatea Costești, județul Botoșani, a descoperit un proiectil în timp ce săpa o groapă în fața casei pentru a planta un copac, a transmis, sâmbătă, Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Botoșani.
Potrivit sursei citate, în momentul în care a observat muniția, bărbatul a solicitat ajutorul autorităților prin 112.
‘La fața locului s-au deplasat pirotehnicienii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Botoșani. În urma verificărilor efectuate, aceștia au constatat faptul că este vorba despre un proiectil exploziv, calibru 76,2 milimetri, rămas neexplodat din timpul conflictelor armate’, au precizat oficialii ISU Botoșani.
Proiectilul a fost ridicat, transportat și depozitat în siguranță în poligonul militar de la Copălău, urmând să fie distrus ulterior.
