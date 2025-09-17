Premierul Ilie Bolojan a anunțat că intenționează să reducă cu 10% numărul efectiv de angajați din administrația locală, nu doar posturile vacante.

Concret, aproximativ 13.000 de persoane urmează să fie concediate, măsură prin care Guvernul estimează economii anuale de 1,3 miliarde de lei.

După prezentarea planului, au apărut întrebări legate de numărul real al bugetarilor. Premierul a vorbit despre 130.000 de angajați în administrația publică locală, în timp ce datele Ministerului Finanțelor indică peste 280.000 de persoane.

Diferența a generat confuzie, însă specialiștii spun că explicația este simplă: Guvernul s-a referit strict la funcționari publici, în timp ce Finanțele includ și alte categorii de personal.

Ce spun Finanțele: nu e o enigmă

Ministerul Finanțelor a precizat, într-un răspuns pentru Știrile ProTV.ro, că datele publicate pe site-ul instituției cuprind toate posturile ocupate la nivel local, nu doar funcționarii.

Astfel, în cifra de 280.000 intră și:

bibliotecari și muzeografi,

personal contractual,

angajați din asistență socială,

poliția locală,

asistenți personali ai persoanelor cu handicap.

„Situația privind numărul de posturi ocupate în instituțiile și autoritățile publice, publicată pe site-ul Ministerului Finanțelor, este detaliată pe structura bugetelor componente ale bugetului general consolidat, cât și pe nivelul de subordonare al administrației publice, respectiv centrală și locală”, au transmis reprezentanții ministerului.

