Bolojan promite transparență totală în companiile de stat: „Nu cred că este o rușine pentru cei care le conduc” – VIDEO

Am convenit ca, în perioada următoare, toate ministerele tutelare să asigure publicarea tuturor datelor care sunt necesare pentru a ști cine administrează aceste companii, ce câștiguri au, care le sunt indicatorii și toate datele economice care dau o oglindă cât mai fidelă cu privire la cei care conduc și în ce condiții conduc aceste companii. Acest lucru nu cred că este o rușine pentru cei care le conduc, ca datele să fie publice, nici în ceea ce privește câștigurile, nici în ceea ce privește performanța, ci un lucru de normalitate pe care îl vom face în perioada următoare, a declarat prim-ministrul.

Măsura va fi oficializată printr-un memorandum care urmează să fie aprobat în această săptămână, în cadrul ședinței de Guvern. Documentul este pregătit de un grup de lucru coordonat de vicepremierul Dragoș Anastasiu, căruia premierul i-a mulțumit public pentru implicare.

Premierul a punctat și impactul economic direct al acestei reforme. Publicul va avea acces la informații despre costuri, venituri, investiții și profituri, iar guvernul va putea urmări mai clar zonele unde este nevoie de restructurare sau eficientizare.

Având în vedere că gestionarea acestor companii are un impact economic foarte important – în anumite zone, cum e cea de energie, având un impact foarte mare sau în alte zone fiind actori relevanți – orice câștig în administrarea acestora este un câștig important pentru țara noastră și pentru bugetul de stat. Asta înseamnă că orice reducere a subvențiilor pe care le acordăm pentru companiile care au nevoie de subvenții este o economie în plus. Orice creștere a calității serviciilor pe care aceste companii le oferă pentru cetățeni este un serviciu în plus. Orice profit suplimentar pe care îl fac, prin reducerea cheltuielilor, prin controlul costurilor, înseamnă o capacitate de investiții mai mare sau impozite, care sunt încasate suplimentar de către bugetul de stat, a subliniat Ilie Bolojan.