Printre măsuri, impozite mai mari pe proprietăți, reguli stricte pentru firme și body-cam-uri la ANAF

Premierul Ilie Bolojan a prezentat, luni, detaliile celui de-al doilea pachet de reformă fiscală, un set amplu de măsuri prin care Guvernul își propune să reducă deficitul și să elimine haosul din finanțele publice. Potrivit acestuia, România se confruntă cu peste 460.000 de firme inactive, iar o treime dintre ele au acumulat datorii către stat în valoare de peste 3,5 miliarde de lei.

„Unul dintre obiectivele mele, încă de la preluarea mandatului, a fost să aduc ordine în finanțele țării. Deficitul uriaș pe care îl avem nu este doar rezultatul cheltuielilor mari, ci și al legislației incomplete, care a permis evitarea plății taxelor”, a spus șeful Executivului.

În viziunea premierului, noua reformă va scoate la lumină firmele-fantomă și va aduce mai multă disciplină în relația dintre stat și contribuabili. Printre măsurile anunțate se află creșterea impozitului pe proprietate, bani care vor rămâne la dispoziția autorităților locale pentru investiții. „Este un pas spre impozitarea la valoarea de piață și o garanție că administrațiile locale vor avea resurse proprii, fără să depindă de bugetul central”, a precizat Bolojan, adăugând că noile venituri vor sprijini proiectele PNRR și programele de dezvoltare locală.

Pe partea de colectare fiscală, Guvernul introduce reguli clare: firmele care nu își depun situațiile financiare în cinci luni vor fi declarate inactive, iar companiile nou înființate vor fi obligate să deschidă un cont bancar în cel mult 60 de zile. De asemenea, toți comercianții vor fi obligați să accepte plata cu cardul. Pentru companiile multinaționale, cheltuielile cu administrarea și consultanța vor fi plafonate la 1% din cifra de afaceri, peste acest prag fiind considerate nedeductibile, o măsură menită să limiteze transferul profiturilor în afara țării.

Un alt capitol important al reformei privește integritatea. Inspectorii ANAF și ai Vămii vor susține teste periodice și vor fi obligați să poarte body-cam-uri la controale, pentru a elimina suspiciunile de abuz sau corupție. În plus, bunurile confiscate vor fi valorificate transparent, printr-o platformă electronică accesibilă publicului.

„Nu putem continua cu zeci de firme înregistrate la aceeași adresă, cu datorii uriașe și artificii contabile. Vrem un mediu de afaceri în care antreprenorii corecți să fie respectați, nu să concureze cu fantome fiscale”, a subliniat premierul.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube