7.2 C
București
marți, 2 decembrie 2025
caută...
AcasăPoliticăBolojan, la ședința solemnă din Parlament: „România are nevoie de responsabilitate politică,...

Bolojan, la ședința solemnă din Parlament: „România are nevoie de responsabilitate politică, nu de haos și instigare”

PoliticăȘtirile zilei
Actualizat:
Narcis Rosioru
de Narcis Rosioru
ilie bolojan parlament
Foto: Captură video Facebook / Guvernul României

Premierul Ilie Bolojan a transmis marți, în ședința solemnă a Parlamentului, că România traversează o perioadă în care stabilitatea politică este esențială.

Șeful Guvernului a avertizat că societatea are nevoie de coerență și predictibilitate, nu de confruntare și radicalizare.

„În ultimul an încrederea românilor în democraţie a fost pusă la încercare. Unitatea noastră, ca naţiune şi societate, este şi ea pusă la încercare în fiecare zi. Duşmanii noştri de astăzi sunt dezbinarea, neîncrederea şi lipsa de responsabilitate. Ţara noastră are nevoie de responsabilitate politică şi de predictibilitate, nu de o confruntare permanentă, nu de instigare şi nu de haos”, a afirmat Bolojan.

Ziua Națională, moment de unitate în jurul valorilor fundamentale

Premierul a subliniat că 1 Decembrie ar trebui să rămână „un moment de unitate în jurul valorilor fundamentale” ale României – democrația, libertatea, legea și respectul față de cetățeni – valori pe care le-a numit „coloana vertebrală a României moderne”.

„Să nu uităm că apartenenţa la lumea occidentală şi valorile ei fac parte din ADN-ul naţiunii noastre”, a transmis prim-ministrul, evidențiind importanța direcției occidentale în definirea identității naționale.

Apel la solidaritate

Bolojan a atras atenția asupra contextului global complicat în care se află România, menționând că schimbările rapide din jur reclamă maturitate politică.

El a precizat că acțiunile din perioada următoare vor influența pe termen lung evoluția țării: „Ce facem în următoarea perioadă ne va defini parcursul pe termen lung (…). Că nu am pierdut timpul în confruntări fără rost, cu mize mici, personale. Ci am făcut ce era corect şi necesar pentru ţara noastră. Şi pentru viitorul copiilor noştri”.

Premierul a insistat că prezentul solicită „voinţă politică, solidaritate şi unitate”, subliniind că prosperitatea trebuie construită pe o bază solidă.

Reformele dificile, explicate: „A trebuit să facem ordine”

În intervenția sa, Bolojan a vorbit și despre măsurile dure adoptate în ultima perioadă, explicând că acestea au fost necesare pentru stabilitatea financiară a țării.

„Casa noastră, România, avea o temelie din ce în ce mai şubredă în ultimii ani. A trebuit să facem ordine în această fundaţie a casei noastre, ca să putem construi solid în anii care vin. A trebuit să facem ordine în finanţele ţării şi să îndreptăm aceste lucruri”, a spus premierul.

El a admis că multe dintre deciziile luate „nu au fost deloc populare”, unele chiar „dureroase”, însă a subliniat că au fost esențiale pentru a asigura un viitor mai bun generațiilor următoare.

Urmărește România Liberă pe Google NewsLinkedinTwitterFacebook și Youtube.

Narcis Rosioru
Narcis Rosioruhttps://www.romanialibera.ro
Narcis Roșioru, născut în 1989, este un profesionist în comunicare și mass-media din București. Începând cu 1 iulie 2024, s-a alăturat echipei România Liberă în calitate de colaborator. Anterior, Narcis a avut diverse roluri în mass-media, inclusiv editor web și specialist în social media la Europa FM, reporter la Fanatik.ro și producător video la Mediafax Group. A fost și redactor-șef la TeoTrandafir.com, unde a coordonat echipa editorială și gestionat pagina de Facebook. Narcis are o diplomă de master în Tehnici de Comunicare și Producție Mass-Media de la Universitatea Dunărea de Jos din Galați, unde a obținut și diploma de licență în Jurnalism.
Cele mai citite

Șeful NATO, „încrezător” că eforturile SUA în Ucraina pot aduce în cele din urmă pacea

Internațional Alexandru Stancu - 0
Șeful NATO, Mark Rutte, a declarat marți că este „încrezător” că eforturile SUA de a pune capăt războiului din Ucraina ar putea aduce pacea,...

AUR anunță declanșarea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Partidul acuză „modul haotic de creștere a taxelor”

Politică Narcis Rosioru - 0
AUR pregătește o moțiune de cenzură îndreptată împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, a anunțat marți Petrișor Peiu, lider al senatorilor formațiunii și președinte...

VIDEO. Locuitorii din Hong Kong își plâng victimele incendiului la aproape o săptămână după dezastru

Video Alexandru Stancu - 0
Liderul din Hong Kong a declarat marți că un comitet independent va investiga cauzele celui mai grav incendiu din oraș din ultimele decenii, după...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.