Premierul Ilie Bolojan a transmis marți, în ședința solemnă a Parlamentului, că România traversează o perioadă în care stabilitatea politică este esențială.

Șeful Guvernului a avertizat că societatea are nevoie de coerență și predictibilitate, nu de confruntare și radicalizare.

„În ultimul an încrederea românilor în democraţie a fost pusă la încercare. Unitatea noastră, ca naţiune şi societate, este şi ea pusă la încercare în fiecare zi. Duşmanii noştri de astăzi sunt dezbinarea, neîncrederea şi lipsa de responsabilitate. Ţara noastră are nevoie de responsabilitate politică şi de predictibilitate, nu de o confruntare permanentă, nu de instigare şi nu de haos”, a afirmat Bolojan.

Ziua Națională, moment de unitate în jurul valorilor fundamentale

Premierul a subliniat că 1 Decembrie ar trebui să rămână „un moment de unitate în jurul valorilor fundamentale” ale României – democrația, libertatea, legea și respectul față de cetățeni – valori pe care le-a numit „coloana vertebrală a României moderne”.

„Să nu uităm că apartenenţa la lumea occidentală şi valorile ei fac parte din ADN-ul naţiunii noastre”, a transmis prim-ministrul, evidențiind importanța direcției occidentale în definirea identității naționale.

Apel la solidaritate

Bolojan a atras atenția asupra contextului global complicat în care se află România, menționând că schimbările rapide din jur reclamă maturitate politică.

El a precizat că acțiunile din perioada următoare vor influența pe termen lung evoluția țării: „Ce facem în următoarea perioadă ne va defini parcursul pe termen lung (…). Că nu am pierdut timpul în confruntări fără rost, cu mize mici, personale. Ci am făcut ce era corect şi necesar pentru ţara noastră. Şi pentru viitorul copiilor noştri”.

Premierul a insistat că prezentul solicită „voinţă politică, solidaritate şi unitate”, subliniind că prosperitatea trebuie construită pe o bază solidă.

Reformele dificile, explicate: „A trebuit să facem ordine”

În intervenția sa, Bolojan a vorbit și despre măsurile dure adoptate în ultima perioadă, explicând că acestea au fost necesare pentru stabilitatea financiară a țării.

„Casa noastră, România, avea o temelie din ce în ce mai şubredă în ultimii ani. A trebuit să facem ordine în această fundaţie a casei noastre, ca să putem construi solid în anii care vin. A trebuit să facem ordine în finanţele ţării şi să îndreptăm aceste lucruri”, a spus premierul.

El a admis că multe dintre deciziile luate „nu au fost deloc populare”, unele chiar „dureroase”, însă a subliniat că au fost esențiale pentru a asigura un viitor mai bun generațiilor următoare.

