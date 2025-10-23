Bologna, fără antrenorul principal la București! Secundul Daniel Niccolini: „Respectăm FCSB, dar vom juca fără teamă”

Italienii au pregătit atent meciul din Europa, chiar și în absența lui Vincenzo Italiano.

Bologna se confruntă cu o situație delicată înaintea meciului cu FCSB, programat în această seară, de la ora 19:45. Antrenorul principal Vincenzo Italiano nu a făcut deplasarea la București din cauza unei probleme medicale, iar responsabilitatea pregătirii echipei a fost preluată de secundul Daniel Niccolini, care a vorbit la conferința de presă oficială.

Niccolini a transmis încrezător că absența lui Italiano nu va afecta unitatea grupului și a subliniat că formația italiană a analizat în detaliu stilul de joc al adversarului. „Este cu siguranță un meci important pentru noi, deoarece această competiție este, în esență, un mini-campionat. Așadar, trebuie să încercăm să obținem rezultate și puncte din fiecare meci. Ne-am pregătit bine, în ciuda situației de urgență a antrenorului. Oricum, avem un grup fantastic de băieți care s-au adaptat imediat la această situație. Respectăm cu siguranță această echipă, Steaua București, care are o istorie foarte importantă”, a declarat secundul lui Bologna.

El a insistat că abordarea meciului va fi una pozitivă, cu un plan de joc clar și fără complexe. „Suntem aici pentru a încerca să ne facem jocul și să încercăm să o facem bine. Îl susțin pe antrenor. Este clar că într-o astfel de situație de urgență, sunt fericit să îmi pot demonstra calitățile. Este clar că suntem o echipă care lucrează împreună de mulți ani. Așadar, ideile noastre sunt întotdeauna unanime. Sunt mereu recunoscător acestui grup.”

„Am venit aici să ne facem jocul. Vom juca cu mult respect, dar fără teamă”

Niccolini a recunoscut că atmosfera din jurul partidelor europene în deplasare este mereu provocatoare, dar a spus că Bologna vine pregătită să se impună. „Nu este prima dată când ne aflăm în această situație. Când joci meciuri în deplasare în Europa, acestea sunt întotdeauna dificile. Nici măcar mediul nu este niciodată ușor. Am studiat întreaga organizare a echipei. Am venit aici să ne jucăm șansele. Știm că este un meci dificil, dar trebuie să jucăm jocul nostru. Am studiat jocul FCSB.”

Tehnicianul italian a avut și cuvinte de apreciere pentru echipa bucureșteană, deși aceasta traversează o perioadă dificilă în Superliga. „Cred că întreaga echipă este una bună, organizată. Știm că nu se descurcă prea bine în campionat. Ne așteptăm la un meci dificil, plin de provocări. Vom încerca să dăm tot ce avem mai bun. Vom juca cu mult respect, dar fără teamă. Am venit aici să ne facem jocul. Am văzut stadionul frumos. Abia așteptăm să jucăm. Ne vom distra. Întreaga echipă și întregul mediu sunt de temut.”

Situația lui Vincenzo Italiano a fost abordată și de portarul Lukasz Skorupski, care a transmis un mesaj de solidaritate față de antrenor. „Ne-am trezit într-o situație în care jucăm fără antrenorul principal. Nu este o situație ușoară. Ne pare rău că antrenorul principal este bolnav. Niciunul dintre noi nu se simte bine în această situație. Este normal ca antrenorul nostru să fie alături de noi. Noi, echipa, trebuie să avem încredere în staff-ul tehnic. Trebuie să preluăm controlul asupra situației și să facem o treabă foarte bună.”

Bologna se află în fața unui test important, în condițiile în care deplasarea de la București vine într-un context special, dar italienii promit că vor aborda meciul cu determinare și profesionalism.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!