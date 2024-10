Banca Națională a României (BNR) va introduce în circuitul numismatic, pe 28 octombrie, o monedă din argint pentru a marca 150 de ani de la nașterea lui Constantin I. Parhon. Cu o valoare nominală de 10 lei, moneda va fi disponibilă la un preț de vânzare de 530 lei (fără TVA), incluzând o broșură de prezentare și un certificat de autenticitate.

Tirajul maxim pentru această emisiune este de 5.000 de exemplare, iar moneda va avea putere circulatorie pe teritoriul României. Distribuția se va face prin sucursalele BNR din București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș.

Moneda are următoarele specificații: este realizată din argint pur (999‰), are o formă rotundă, diametrul de 37 mm, greutatea de 31,103 g și prezintă o cant zimțat, având calitate proof.

Imaginile care apar pe noua monedă de argint

Aversul monedei prezintă o imagine a Institutului Național de Endocrinologie „C.I. Parhon” din București, un fragment din decretul de înființare semnat de Regele Mihai I, inscripția „ROMANIA”, valoarea nominală „10 LEI”, stema țării și anul „2024”.

Pe revers, portretul lui Constantin I. Parhon, aflat în laboratorul său, este însoțit de numele acestuia și anii săi de viață: „1874 – 1969”.

Fiecare monedă este ambalată în capsule de metacrilat transparent și vine cu un certificat de autenticitate semnat de guvernatorul BNR și casierul central, redactat în română, engleză și franceză.