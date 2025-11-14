De către

Banca Națională a României (BNR) va pune în circulație numismatică, începând cu data de 17 noiembrie, o monedă din tombac cuprat dedicată Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, cu ocazia împlinirii a 80 de ani de la înființare.

Moneda are un preț de vânzare de 260 de lei, exclusiv TVA, iar în cost este inclus pliantul de prezentare și mapa cartonată, a transmis BNR.

Aversul redă o compoziţie cu simboluri specifice mediului universitar, alături de inscripția „ROMANIA”, valoarea nominală „1 LEU”, stema țării și anul de emisiune „2025”.

Reversul prezintă inscripția circulară „UNIVERSITATEA DE MEDICINA, FARMACIE, STIINTE SI TEHNOLOGIE „GEORGE EMIL PALADE” DIN TARGU MURES”, anul fondării instituției, „1945”, precum și o imagine a clădirii universității.

Ambalare și tiraj

Monedele sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent și sunt livrate în pliante de prezentare, introduse în mape cartonate.

Tirajul maxim al emisiunii este de 5.000 de piese.

Monedă cu putere circulatorie

Piesa comemorativă are putere circulatorie pe teritoriul României, conform precizărilor BNR.

Vânzarea se va realiza prin sucursalele regionale ale BNR din București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș.

