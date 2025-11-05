BNR avertizează: un document fals circulă online în numele instituției

Banca Națională a României (BNR) a emis un avertisment public privind apariția unui document fals care circulă în mediul online sub denumirea „Pericol crescut privind siguranța juridică – Procură cu autoritate totală”, datat 3 noiembrie 2025 și purtând în mod ilegal sigla instituției.

BNR precizează că nu a emis, semnat sau aprobat un astfel de material și că nu are atribuții legale în ceea ce privește emiterea de avertismente referitoare la acte notariale sau procuri.

„Avertizăm faptul că, deși în cuprinsul documentului sunt utilizate denumiri și nume reale ale unor structuri și angajați ai BNR (inclusiv Direcția Platforme Digitale și Securitate Cibernetică), precum și a siglei, antetului sau a datelor de contact reale ale BNR, folosirea acestor elemente a fost făcută fără acordul instituției și în scopul inducerii în eroare a publicului”, se arată în comunicatul publicat pe site-ul oficial al băncii centrale.

Elementele BNR, folosite abuziv pentru a crea credibilitate

Deși autorii falsului au folosit nume reale, sigla, antetul și datele de contact ale BNR, toate aceste elemente au fost preluate fără acordul instituției și cu intenția clară de a induce în eroare publicul.

BNR respinge categoric conținutul documentului și reamintește că toate comunicatele oficiale sunt disponibile exclusiv pe site-ul instituției (www.bnr.ro) și pe canalele oficiale de social media: X, YouTube, LinkedIn, Instagram și Bluesky.

BNR sesizează autoritățile și cere prudență publicului

Banca Națională a sesizat autoritățile competente pentru investigarea cazului și atrage atenția asupra faptului că transmiterea sau redistribuirea documentului fals poate constitui infracțiune de fals sau uz de fals, conform Codului penal.

Instituția recomandă cetățenilor să nu dea curs, să nu semneze și să nu redistribuie documentul.