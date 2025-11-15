Blue Origin, compania spațială deținută de Jeff Bezos, a lansat cu succes joi racheta New Glenn și a reușit, în premieră, și aterizarea propulsorului acesteia.

Boosterul, numit Never Tell Me the Odds (un citat recunoscut de fanii lui Han Solo), a coborât lin pe o platformă plutitoare denumită Jacklyn, în memoria mamei lui Bezos. Aceasta este prima aterizare reușită a propulsorului rachetei New Glenn, notează News.com.

Puțin înainte de ora 16:00 (ora Coastei de Est a SUA), New Glenn a decolat de la Cape Canaveral Space Force Station din Florida.

Racheta a plasat în orbită cele două nave spațiale gemene ale NASA, Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers, cunoscute sub numele Escapade, în orbita de așteptare stabilită, după care prima treaptă reutilizabilă a aterizat pe platforma Jacklyn din Oceanul Atlantic.

Un rival pentru SpaceX

SpaceX, compania rivală condusă de Elon Musk, a realizat aterizări reușite ale propulsoarelor sale în repetate rânduri, însă pentru Blue Origin aceasta a fost o premieră.

Momentul este considerat esențial, deoarece ambele companii intenționează să refolosească propulsoarele costisitoare în misiuni viitoare.

Marte, următoarea destinație

Escapade se află acum în drum spre Marte. Cele două mici vehicule spațiale identice, numite Blue și Gold, după culorile Universității California–Berkeley, a cărei Space Sciences Laboratory gestionează misiunea, au fost eliberate cu succes la o jumătate de oră după lansare.

Blue și Gold vor orbita în jurul unui punct din spațiu numit Lagrange-2. Mai târziu în această lună, vor efectua o trecere rapidă pe lângă Pământ, apoi vor porni spre Marte.

Cele două sonde sunt așteptate să ajungă pe Planeta Roșie până în noiembrie 2027.

