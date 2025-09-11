Bloomberg, despre inflația din România: atinge cel mai ridicat nivel al prețurilor din ultimii doi ani

România se confruntă din nou cu un val puternic de inflație, după ce majorarea taxei pe valoarea adăugată (TVA) și creșterea prețurilor la energie și carburanți au accelerat ritmul scumpirilor.

Deficit bugetar record și presiune pe BNR

Guvernul condus de Ilie Bolojan a decis luna trecută creșterea TVA, o măsură menită să aducă venituri suplimentare la bugetul de stat și să reducă deficitul bugetar — cel mai mare din Uniunea Europeană. Totuși, această decizie complică sarcina Băncii Naționale a României, care este nevoită să mențină dobânzile ridicate, printre cele mai mari din UE.

Guvernatorul Mugur Isărescu a indicat recent că rata cheie de politică monetară va rămâne la 6,5% pentru o perioadă îndelungată, chiar dacă nu se întrevede, deocamdată, o majorare suplimentară.

Perspective pe termen mediu

BNR a revizuit în creștere prognoza de inflație pentru 2025, estimând că vârful ar putea depăși 9% înainte ca rata anuală să coboare spre 3% abia la finalul lui 2026.

Incertitudinile privind evoluția viitoare a inflației rămân ridicate, a declarat Andreea Elena Drăghia, economist la Raiffeisen Bank.

Ea anticipează că dobânda de politică monetară ar putea fi păstrată neschimbată cel puțin până în mai 2026, chiar și în condițiile unei economii slăbite.

Guvernul, prins între austeritate și nemulțumirea socială

Pentru a limita deficitul, Executivul ar putea fi nevoit să introducă noi măsuri fiscale în următoarele luni, ceea ce riscă să amplifice tensiunile sociale. De altfel, începutul lunii septembrie a adus o serie de moțiuni de cenzură inițiate de opoziția de extremă dreapta, pe care guvernul le-a depășit cu dificultate.

În timp ce presiunea piețelor financiare cere stabilitate și disciplină bugetară, societatea românească resimte deja povara creșterii prețurilor, ceea ce face ca următoarele decizii politice să fie extrem de delicate.

