Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri, într-un interviu pentru ȘtirileProTV, că proiectul privind pensiile magistraților este finalizat. În schimb, coaliția nu reușește să ajungă la un acord privind alte reduceri de cheltuieli.

Coaliția a decis extinderea perioadei de tranziție până la atingerea vârstei de pensionare de 65 de ani, de la 10 la 15 ani, ca o concesie pentru judecători și procurori.

Executivul va solicita Consiliului Superior al Magistraturii un aviz rapid, astfel încât angajarea răspunderii în Parlament să poată avea loc la începutul lunii decembrie.

Reforma administrației: propuneri dure, reacții și mai dure

În paralel, negocierile pentru reforma administrației publice au generat tensiuni majore în coaliție.

Premierul Ilie Bolojan propune ca instituțiile centrale să reducă anul viitor cu 10% cheltuielile de personal, exceptând domeniile unde au avut loc deja ajustări.

O variantă analizată este interdicția cumulului pensie–salariu la stat pentru pensiile necontributive, măsură care, potrivit premierului, ar elibera posturi fără concedieri directe.

„O bună parte din acești oameni care sunt angajați ar opta într-o variantă sau alta și foarte probabil ar renunța la funcția din sectorul public. Acele posturi care devin vacante nu mai pot fi ocupate”, a explicat Bolojan.

PSD respinge categoric orice tăiere de venituri

Social-democrații se opun ferm ideii reducerii cheltuielilor prin diminuarea salariilor sau a sporurilor.

Sorin Grindeanu a reiterat poziția partidului: „PSD nu susține tăierea și reducerea salariilor în sectorul bugetar. Știu că vom găsi soluții. Adică reducerea de cheltuieli trebuie să fie pe alte paliere decât reducerea de salarii”.

Premierul avertizează că reforma administrației publice este esențială pentru construirea unui buget realist în 2026, subliniind că fără aceste schimbări România riscă să intre în dificultăți majore de sustenabilitate financiară.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.