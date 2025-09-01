Blocada israeliană și lipsa porturilor, obstacole pentru misiunea lui Greta Thunberg în Gaza

Expertul maritim american James Kraska avertizează că ajutoarele umanitare transportate de cea de-a doua flotilă condusă de activista suedeză Greta Thunberg nu vor ajunge probabil pe plajele din Gaza, din cauza lipsei infrastructurii portuare adecvate și a blocadei israeliene, considerate legale în timpul conflictului.

Flotila, denumită Global Sumud Flotilla, a părăsit duminică Barcelona și este alcătuită din aproximativ 70 de bărci, transportând alimente, apă și medicamente pentru civilii din Fâșia Gaza. Evenimentul a atras personalități precum actorul Liam Cunningham și fosta primăriță a Barcelonei, Ada Colau. Alte bărci sunt așteptate să se alăture misiunii înainte ca flotila să ajungă în apropierea coastelor Gazăi, estimat între 14 și 15 septembrie.

Nu există facilități portuare în această zonă pentru a descărca ajutoarele, iar Gaza nu dispune de un port suficient pentru o flotilă de asemenea dimensiuni, a explicat profesorul Kraska pentru Fox News Digital.

El a amintit că un port temporar, construit anterior de SUA în zonă pentru aproximativ 200 de milioane de dolari, a fost ulterior desființat din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.

Într-o conferință de presă înainte de plecare, Greta Thunberg a declarat că misiunea sa este „un act de supraviețuire” și a acuzat Israelul de „încălcarea dreptului internațional” prin interceptarea navelor în ape internaționale și împiedicarea livrării ajutoarelor către civili.

Aceasta nu este prima încercare a activistei de a transporta ajutoare în Gaza. În iunie, Thunberg a fost deportată după ce nava sa, Madleen, a fost oprită de forțele israeliene împreună cu alte 11 persoane aflate la bord.

Profesorul Kraska a subliniat că blocada israeliană este considerată legală în timpul unui conflict armat, dar trebuie să îndeplinească criterii stricte, inclusiv notificarea părților, eficiența și aplicarea imparțială.

Israelul are autoritatea de a menține blocada, dar există și dimensiuni politice și practice care influențează modul în care se aplică, a concluzionat Kraska.

