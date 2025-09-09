Blănuță, debut cu pas decisiv la Dinamo Kiev! Atacantul român a intrat și s-a remarcat în 6 minute

Transferat de la FC U Craiova pentru 2,67 milioane de euro, fotbalistul de 23 de ani a început cu dreptul în tricoul liderului din Ucraina.

Vladislav Blănuță (23 de ani) a bifat primele minute pentru Dinamo Kiev, în amicalul câștigat categoric, scor 4-0, împotriva divizionarei secunde FC Lisne. Transferat recent de la FC U Craiova pentru 2,67 milioane de euro, cu 20% păstrați de olteni dintr-un viitor transfer, atacantul născut în Republica Moldova a avut un impact imediat.

Blănuță a început ca rezervă și a fost introdus pe teren imediat după pauză, la scorul de 2-0 pentru Dinamo. După doar șase minute, și-a trecut deja numele pe lista realizatorilor: a oferit o pasă decisivă pentru Vivcharenko, cel care a marcat golul de 3-0. Scorul final a fost stabilit ulterior de Pikhalyonok, în minutul 60.

Dinamo Kiev, lider în Ucraina cu maximum de puncte după patru etape, urmează să joace în weekend împotriva celor de la Obolon Kiev.

Blănuță și scandalul postărilor controversate

Startul său la Dinamo a fost însă umbrit de un scandal iscat la scurt timp după oficializarea transferului. Un blogger local a descoperit postări pro-ruse pe contul său de TikTok, ceea ce a provocat nemulțumiri în rândul fanilor ucraineni.

Atacantul și-a cerut scuze public și a explicat situația printr-un mesaj pe site-ul clubului:

**_„Vreau să le demonstrez fanilor lui Dinamo că le susțin opinia despre război. Rusia este un agresor și încalcă opinia altcuiva. Este foarte trist, pentru că Ucraina, apărându-și pământul și cetățenii, pierde mulți oameni în acest război nedrept.

Vreau să declar că nu susțin Rusia. Și cu siguranță nu am spus niciodată nimic rău despre Ucraina. A fost greșeala mea că am repostat acele postări. Nu îi cunoșteam pe acești oameni și nu am acordat importanță rolului lor în propaganda rusească.

Sunt absolut pro-european și pro-ucrainean, sunt de această parte”_, a transmis Blănuță.**

Întrebat cum va demonstra sinceritatea în fața fanilor, fotbalistul a precizat:

„Îmi voi demonstra sprijinul sincer. Dacă cineva are întrebări pentru mine, sunt deschis la comunicare, gata să mă întâlnesc cu fiecare fan și să le explic totul. Voi repeta că nu susțin Rusia. Sunt de partea poporului ucrainean”.

Astfel, debutul lui Blănuță pe teren a fost unul reușit, însă relația cu suporterii lui Dinamo Kiev rămâne o provocare pe care atacantul va trebui să o gestioneze în perioada următoare.

