Black Friday 2025: Tot ce trebuie să știi despre unul dintre cele mai așteptate evenimente ale anului

Black Friday, cunoscută drept ziua cu cele mai mari reduceri din an, nu mai este demult doar o singură zi de cumpărături intense. În ultimii ani, fenomenul s-a transformat în ceea ce mulți numesc „Black November” – un maraton de oferte care începe cu săptămâni înainte de ultima vineri din noiembrie. Astfel, cumpărătorii nu mai stau la cozi interminabile în fața magazinelor încă de la răsărit – majoritatea promoțiilor pot fi accesate comod online.

Ce este Black Friday și de unde vine numele?

Originea termenului „Black Friday” datează din anii ’60, când polițiștii din Philadelphia au început să folosească expresia pentru a descrie aglomerația extremă provocată de valurile de clienți veniți la cumpărături după Ziua Recunoștinței. Abia în anii ’80, termenul a căpătat sensul pe care îl știm azi: ziua în care retailerii „intră pe profit” și începe sezonul de shopping de sărbători.

În România, Black Friday a fost introdus oficial în 2011 de marii retaileri online. Inițial, evenimentul era perceput ca o copie a sărbătorii americane, cu reduceri concentrate pe electronice și electrocasnice. Însă în ultimii ani, popularitatea a crescut enorm, iar promoțiile s-au extins și la magazinele fizice, dar și la alte categorii de produse: haine, cosmetice, produse pentru casă sau gadgeturi. Astăzi, Black Friday în România durează adesea mai multe săptămâni, cu reduceri care încep chiar de la jumătatea lunii noiembrie, iar cumpărătorii pot găsi oferte atât online, cât și în magazine, fără a mai fi nevoiți să stea la cozi.

România a adoptat rapid tradiția, iar fenomenul a crescut odată cu dezvoltarea comerțului online și a competiției între retaileri, devenind unul dintre cele mai așteptate evenimente comerciale ale anului.

