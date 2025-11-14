Bitdefender anunță disponibilizări în România: Reprioritizare strategică, dar operațiunile locale rămân esențiale

Compania românească de securitate cibernetică Bitdefender a notificat recent angajați din mai multe departamente din România cu privire la încetarea contractelor de muncă, conform surselor apropiate situației. Cele mai afectate sunt persoanele din Business Solutions Group (BSG), divizie care oferă soluții de prevenție, detecție și răspuns la amenințări pentru peste 40.000 de organizații din întreaga lume, potrivit conect.ro.

Reduceri de personal în contextul reprioritizării proiectelor

Reprezentanții Bitdefender au explicat că decizia de a reduce personalul, care vizează mai puțin de 7% dintre angajații companiei la nivel global, face parte dintr-o reașezare strategică a proiectelor, menită să asigure „o creștere sustenabilă pe termen lung”. Conform estimărilor, între 112 și 168 de locuri de muncă ar putea fi afectate la nivel global, inclusiv în România.

Disponibilizările au fost comunicate angajaților în zilele de 12 și 13 noiembrie 2025, iar încetarea contractelor se face „cu acordul părților”, compania oferind pachete compensatorii, asistență pentru tranziție și acces la oportunități interne.

România, pilon central pentru cercetare și dezvoltare

În ciuda restructurărilor, operațiunile din România rămân esențiale pentru Bitdefender. Compania a subliniat că atât sediul central din București, cât și cele cinci centre de cercetare și dezvoltare din București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara și Târgu Mureș vor continua să funcționeze normal.

Atribuțiile departamentelor tehnice locale nu sunt desființate, iar proiectele rămân active în România, în urma unei reașezări interne, au declarat reprezentanții companiei pentru connect.

Disponibilizările nu sunt legate de AI

Bitdefender a clarificat că inteligența artificială nu a stat la baza acestor concedieri. Compania folosește AI încă din 2008 pentru a accelera cercetarea, a îmbunătăți capabilitățile de detectare și pentru a oferi protecție la scară largă. Reprezentanții companiei susțin că decizia vizează integrarea echilibrată a inteligenței umane și artificiale, pentru dezvoltarea unor soluții de securitate mai eficiente și adaptabile.

Deși disponibilizările au creat neliniște în rândul angajaților, Bitdefender reafirmă angajamentul față de inovarea și dezvoltarea tehnologică în România, menținând rolul țării ca hub central pentru cercetare și dezvoltare. Reorganizarea internă are ca scop eliminarea suprapunerilor și concentrarea eforturilor pe proiectele strategice, pentru a asigura stabilitate și competitivitate pe termen lung.

Aceasta mișcare evidențiază modul în care companiile tech se adaptează în continuare la dinamica pieței globale, menținând un echilibru între tehnologie, inovație și resursa umană.

