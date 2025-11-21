Bitcoin se prăbușește spre pragul critic de 80.000 de dolari: piețele intră în alertă, investitorii fug din zona de risc

Bitcoin a continuat vineri declinul abrupt care a zdruncinat piețele globale, apropiindu-se periculos de mult de pragul psihologic de 80.000 de dolari, nivel considerat un suport esențial de investitori. Criptomoneda a scăzut cu până la 6% în primele ore ale dimineții, atingând un minim de 80.548 dolari, cel mai redus nivel din 11 aprilie.

Prăbușirea marchează accelerarea unei tendințe negative instalate încă din octombrie, când o serie de lichidări în lanț ale pozițiilor cripto foarte leverage au început să preseze masiv piața.

ETF-urile nu mai susțin piața: „Deținătorii mari au devenit activi”

„Evoluția prețului este dezamăgitoare pe întreaga piață, Bitcoin coborând sub nivelul de la începutul anului, în timp ce deținătorii mari și pe termen lung au început să fie mai activi”, a spus vineri analistul Citi Alex Saunders, într-o notă adresată clienților.

El avertizează că intrările în ETF-urile cripto — motorul principal al creșterii Bitcoin în 2024 — au început să se evapore, ceea ce accentuează temerile privind performanța pe termen scurt.

Investitorii fug spre active sigure pe fondul presiunilor din piața americană

După scădere, Bitcoin a recuperat parțial din pierderi, tranzacționându-se în jur de 82.939 dolari, în scădere cu 4% față de ziua precedentă. Totuși, tabloul general rămâne sumbru:

–12% în această săptămână

în această săptămână –26% în ultima lună

în ultima lună –9% de la începutul anului

Declinul vine pe fondul presiunilor din bursele americane, unde investitorii s-au orientat către active defensive precum aurul, renunțând la criptomonede și acțiuni din zona inteligenței artificiale. Indicele Nasdaq a coborât joi cu 2%, pe măsură ce raliul declanșat de câștigurile uriașe ale Nvidia s-a estompat rapid.

Specialiștii spun că există o legătură puternică între investițiile în AI și cele în Bitcoin, mulți dintre investitorii instituționali mizând simultan pe ambele sectoare — ceea ce explică volatilitatea sincronă.

Acțiunile cripto, la rândul lor, în picaj

Companiile listate expuse la crypto au suferit și ele:

Strategy : –2% vineri, –42% în ultima lună

: –2% vineri, –42% în ultima lună American Bitcoin : –7%

: –7% Riot Platforms: –4%

Prăbușire după recordurile istorice de la începutul mandatului Trump

Deși Bitcoin a atins noi recorduri după inaugurarea lui Donald Trump și a urcat peste 126.000 de dolari în octombrie, criptomoneda este acum cu peste 30% sub acel maxim.

Administrația Trump este considerată pro-crypto, însă volatilitatea extremă a pieței a anulat câștigurile cumulate în 2024.

