Bitcoin, cea mai cunoscută criptomonedă din lume, a stabilit duminică un nou maxim istoric, ajungând la 125.689 de dolari, potrivit AFP.

Valoarea Bitcoin depășește precedentul record, de aproximativ 124.500 de dolari, înregistrat în luna august.

Creșterea accelerată a fost alimentată de temerile investitorilor față de paralizia bugetară din Statele Unite.

În lipsa unor soluții politice clare, mulți s-au orientat spre active alternative, consolidând trendul ascendent al bitcoinului.

Sprijin politic pentru criptomonede

Un alt element care a impulsionat piața este susținerea venită din partea președintelui american Donald Trump și a familiei sale.

Aceștia au promovat public criptomonedele și s-au implicat în inițiative din acest domeniu.

