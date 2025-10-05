Bitcoin, cea mai cunoscută criptomonedă din lume, a stabilit duminică un nou maxim istoric, ajungând la 125.689 de dolari, potrivit AFP.
Valoarea Bitcoin depășește precedentul record, de aproximativ 124.500 de dolari, înregistrat în luna august.
Creșterea accelerată a fost alimentată de temerile investitorilor față de paralizia bugetară din Statele Unite.
În lipsa unor soluții politice clare, mulți s-au orientat spre active alternative, consolidând trendul ascendent al bitcoinului.
Sprijin politic pentru criptomonede
Un alt element care a impulsionat piața este susținerea venită din partea președintelui american Donald Trump și a familiei sale.
Aceștia au promovat public criptomonedele și s-au implicat în inițiative din acest domeniu.
