Filantropul miliardar Bill Gates și-a petrecut ultimele două decenii avertizând publicul larg despre potențiale catastrofe, de la viitoarele „ dezastre climatice ” până la atacuri cibernetice devastatoare, relatează CNBC.

Două dintre acestea nu-l lasă să doarmă pe Gates. „Multe tulburări” în lumea de astăzi ar putea declanșa „un război major”, spune el pentru CNBC Make It. Și chiar „dacă evităm un mare război… atunci, da, va mai fi o pandemie, cel mai probabil în următorii 25 de ani”.

Oamenii de știință consideră, de obicei, pandemiile ca apariții probabile, chiar inevitabile, în timp. Ele devin din ce în ce mai frecvente, din cauza unor factori precum schimbările climatice și creșterea populației.

Pentru Gates și alți susținători ai sănătății globale, întrebarea nu este dacă o altă pandemie va avea loc în curând, ci dacă națiunile vor fi mai pregătite decât erau pentru focarul de Covid-19. „Țara pe care lumea se aștepta să o conducă și să fie model nu a îndeplinit aceste așteptări”, spune Gates, referindu-se la Statele Unite.

În 2022, Gates a scris o carte, „Cum să previi următoarea pandemie”, în care a acuzat diverse guverne, inclusiv SUA, pentru că nu au fost pregătite în mod adecvat în 2020. El a făcut și recomandări în carte, recomandând țărilor lumii politici mai puternice de carantină, investiții în monitorizarea bolilor și stimularea cercetării și dezvoltării vaccinurilor.

„Deși unele dintre lecțiile din pandemie au fost învățate, a fost mult mai puțin decât m-am așteptat, din păcate”, spune el.

Prevenirea bolilor răspândite este punctul central al unui episod din viitoarea serie de documente Netflix, „What’s Next? The Future with Bill Gates”, care va avea premiera pe 18 septembrie.