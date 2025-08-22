Ministerul Transporturilor a publicat în Monitorul Oficial ordinul prin care se stabilesc noile prețuri pentru biletele și abonamentele de transport în comun din București.

Astfel, începând cu 4 septembrie, tarifele vor fi majorate, potrivit Ministerului Transporturilor.

Tariful pentru o călătorie simplă va fi de 7 lei, față de 5 lei, iar pentru un pachet de zece călătorii prețul va crește de la 45 de lei la 59 de lei.

Tarifele pentru abonamente vor crește: abonamentul pe o zi va fi 18 lei (în loc de 14), cel lunar va fi 160 de lei (față de 140), iar abonamentele pentru 6 și 12 luni vor costa, respectiv, 800 și 1.410 lei, față de 700 și 1.200 de lei.

Menținerea valabilității pentru biletele achiziționate anterior

Biletele cumpărate înainte de intrarea în vigoare vor rămâne valabile în condițiile din momentul achiziției, fără a fi afectate de noile tarife.

Tarifele pentru călătoriile combo STB și Metrorex vor fi:

o călătorie metrou + STB/120 de minute: 7 lei (în loc de 5),

două călătorii/120 de minute: 14 lei (în loc de 10),

10 călătorii/120 de minute: 59 lei (în loc de 45),

abonament de 24 de ore: 18 lei (în loc de 14),

abonament de 72 de ore: 49 lei (în loc de 35),

abonament de 7 zile: 66 lei (în loc de 50),

abonament lunar: 160 de lei (în loc de 140),

abonament de 6 luni: 800 de lei (în loc de 700),

abonament anual: 1.410 lei (în loc de 1.200).

