Bianca Andreescu o înțelege perfect pe Emma Răducanu! „Pentru ea trebuie să fi fost și mai rău, e imposibil să reziști la atâta presiune”

Fosta campioană de la US Open a vorbit despre greutățile celeilalte jucătoare cu origini românești, care s-a confruntat cu faima și presiunea succesului la o vârstă fragedă.

Bianca Andreescu: „După ce am câștigat US Open, n-am știut cum să gestionez totul”

Bianca Andreescu, campioană la US Open 2019 la doar 19 ani, a vorbit într-un interviu pentru Tennis365 despre dificultățile uriașe pe care le presupune faima bruscă, folosind exemplul Emmei Răducanu, britanica de origine română care a câștigat titlul la Flushing Meadows în 2021, la doar 18 ani.

„Aș fi făcut lucrurile diferit după ce am câștigat US Open, aș fi avut nevoie de mai multe îndrumări despre cum să gestionez totul. Dar spun asta cu mintea de acum, atunci nu eram conștientă de ce mi se întâmplă. Cred că pentru Emma Răducanu trebuie să fi fost și mai rău, ea fiind britanică. Faima acumulată, sponsorii, e imposibil să faci față unor asemenea momente și să rămâi 100% concentrată pe tenis. Mă bucur că joacă din nou un tenis grozav, sper să o fac și eu la un moment dat”, a spus Andreescu.

Răducanu, sportiva „billion-dollar girl”

Emma Răducanu a fost prima jucătoare din istorie care a câștigat US Open venind din calificări, iar triumful său din 2021 a transformat-o într-un fenomen global. Carisma, inteligența și originile sale mixte (tată român, mamă chineză) au făcut-o extrem de atractivă pentru sponsori și branduri din întreaga lume.

Publicații britanice precum The Guardian au numit-o „billion-dollar girl”, iar Standard.co.uk titra „Radu-CASH-u”, estimând că ar putea câștiga peste 100 de milioane de euro din contracte de imagine.

Totuși, presiunea enormă care a urmat succesului i-a afectat cariera, sportiva fiind mai mult în lumina reflectoarelor decât pe teren. În plus, seria de accidentări – trei operații în 2023 – a complicat și mai mult situația.

Două cariere paralele, marcate de accidentări

La rândul ei, Bianca Andreescu a avut parte de un traseu similar. După succesul uriaș din 2019, a fost lovită de o serie de șase accidentări grave, care au făcut-o să rateze nu mai puțin de nouă turnee de Grand Slam în ultimii șase ani.

„Bibi”, așa cum este alintată, continuă să lupte pentru revenirea în elita tenisului feminin, chiar dacă recunoaște că drumul e extrem de dificil:

„Mă bucur că pot juca din nou, chiar dacă nu sunt acolo unde îmi doresc. Încă sper că soarta îmi va surâde și că voi ajunge din nou în top 5 mondial.”

Deși carierele lor au fost marcate de obstacole, atât Bianca Andreescu, cât și Emma Răducanu rămân două simboluri ale generației tinere din tenisul mondial — talentate, inteligente și curajoase în fața lumii care le-a ridicat pe culmi și le-a pus sub presiune în același timp.

