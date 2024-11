Bernadette Szocs, calificare spectaculoasă în sferturile Turneului Campioanelor după o victorie în fața medaliatei olimpice

Sportiva română Bernadette Szocs a reușit o victorie impresionantă în primul tur al Turneului Campioanelor, învingând-o pe japoneza Hina Hayata, medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice de la Paris 2024.

Bernadette Szocs, clasată pe locul 17 în ierarhia mondială, a oferit una dintre cele mai mari surprize ale Turneului Campioanelor la tenis de masă, competiție ce reunește cele mai bune 16 jucătoare din lume. Românca a învins-o în patru seturi, scor 3-1 (12-10, 11-7, 6-11, 11-6), pe japoneza Hina Hayata, numărul 5 mondial, într-un meci ce a durat 34 de minute.

Un meci de excepție pentru Bernadette Szocs

Victoria este cu atât mai importantă cu cât Hayata câștigase toate cele cinci întâlniri anterioare cu Szocs. Jucătoarea din România a demonstrat un joc variat și precis, bazat pe lovituri agresive și schimburi rapide care i-au pus probleme adversarei în primele două seturi.

Deși nipona a câștigat setul al treilea, Bernadette a revenit în forță în setul patru, reușind să domine schimburile de mingi și să închidă meciul. Pregătirea tactică și sprijinul antrenoarei Mihaela Șteff s-au dovedit cruciale pentru această performanță.

„Sunt fericită pentru că am câștigat cu Hina Hayata. Am avut încredere în mine, am spus că voi da tot ce am mai bun și am reușit să o înving. Nu este ușor să joci în Japonia contra sportivelor japoneze, dar sunt fericită pentru prestația de azi și vreau să continui să joc la acest nivel”, a declarat Szocs după meci.

Un duel important în sferturi

În faza următoare, Bernadette Szocs va înfrunta câștigătoarea duelului dintre japonezele Mima Ito (#10 mondial) și Satsuki Odo (#8 mondial). Indiferent de adversară, provocarea va fi una dificilă, dar victoria obținută în fața Hayatei îi oferă încredere și șanse reale de a avansa în competiție.

Turneul Campioanelor de la Fukuoka, Japonia, reprezintă unul dintre cele mai importante evenimente din tenisul de masă mondial, iar calificarea în sferturi este o realizare remarcabilă pentru sportiva din România. Performanța sa confirmă progresul constant și dorința de a se impune în fața celor mai bune jucătoare din lume.