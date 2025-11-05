Noile fonduri vor acoperi, potrivit oficialilor, achiziţia de artilerie, drone, vehicule blindate şi înlocuirea a două sisteme de apărare aeriană PATRIOT

Germania plănuieşte să-şi extindă semnificativ contribuţia militară către Ucraina, urmând să adauge încă trei miliarde de euro la fondurile deja alocate pentru anul 2026, ridicând astfel bugetul total al sprijinului la 11,5 miliarde de euro, potrivit informaţiilor transmise de Ministerul german al Finanţelor şi citate de AFP.

Propunerea, convenită între ministrul de Finanţe Lars Klingbeil şi ministrul Apărării Boris Pistorius, va fi inclusă în proiectul de rectificare bugetară ce urmează să fie prezentat în Bundestag. Noile fonduri vor acoperi, potrivit oficialilor, achiziţia de artilerie, drone, vehicule blindate şi înlocuirea a două sisteme de apărare aeriană PATRIOT.

Cotidianul Handelsblatt a relatat, anterior, despre planul de suplimentare, citând surse guvernamentale care au confirmat intenţia Berlinului de a menţine ritmul susţinerii militare a Kievului pe termen lung.

Prin această decizie, Germania îşi consolidează statutul de principal furnizor european de asistenţă militară pentru Ucraina. În luna august, executivul anunţase deja un buget de 9 miliarde de euro pentru anul 2025 şi planuri de alocare a 8,5 miliarde de euro pentru 2026 şi 2027.

Noua administraţie condusă de cancelarul Friedrich Merz a plasat modernizarea armatei germane – Bundeswehr – şi sprijinirea Ucrainei în centrul strategiei sale de securitate. În paralel, guvernul de la Berlin avertizează constant asupra intensificării acţiunilor de spionaj, dezinformare şi sabotaj atribuite Moscovei.

Germania, alături de alţi parteneri europeni, consideră că rezistenţa Ucrainei este esenţială pentru securitatea întregului continent, într-un moment în care Kremlinul continuă să fie perceput, drept principala ameninţare la adresa stabilităţii regionale.

Rusia respinge categoric acuzaţiile şi denunţă, la rândul său, ceea ce numeşte „campanii de propagandă antiruseşti” desfăşurate de statele occidentale.

