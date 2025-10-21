În total, BERD a direcționat în acest an aproximativ 2,3 miliarde de euro către Ucraina, devenind unul dintre principalii susținători financiari ai economiei locale

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) analizează modalități de a suplimenta sprijinul financiar acordat companiei de stat Naftogaz, în urma atacurilor aeriene lansate de Rusia asupra rețelei energetice ucrainene, la începutul lunii octombrie. Președinta instituției, Odile Renaud-Basso, a declarat pentru Reuters că banca este pregătită să intervină, pentru a asigura accesul populației la încălzire în pragul iernii.

„Atacurile recente au generat o nouă criză în sistemul de aprovizionare cu energie, mai ales în contextul temperaturilor care scad. Analizăm cum putem extinde sprijinul nostru, pentru a ajuta Ucraina să facă față sezonului rece”, a afirmat Renaud-Basso.

BERD are deja o linie de credit revolving destinată Naftogaz, care permite companiei să cumpere gaze în avans și să restituie împrumuturile, odată cu încasarea plăților de la consumatori. De la începutul războiului, instituția financiară a oferit 1,67 miliarde de euro companiei energetice, dintre care 1,27 miliarde prin finanțări directe, iar restul sub formă de granturi acordate de parteneri internaționali.

Președinta BERD a precizat că mecanismul actual s-a dovedit eficient și va fi extins, fiind în curs de identificare noi surse de finanțare nerambursabilă, pentru a evita creșterea datoriei companiei ucrainene.

În total, BERD a direcționat în acest an aproximativ 2,3 miliarde de euro către Ucraina, devenind unul dintre principalii susținători financiari ai economiei locale.

Renaud-Basso a atras atenția și asupra unei alte probleme majore, lipsa forței de muncă, provocată de mobilizarea militară și de deplasările interne. Cu toate acestea, a remarcat capacitatea de rezistență a economiei ucrainene: „În pofida războiului, economia continuă să funcționeze surprinzător de bine. Vedem investiții constante în agricultură, logistică și alte domenii. Reziliența mediului de afaceri este remarcabilă.”

