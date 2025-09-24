Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București (DGASMB) va verifica la finalul lunii septembrie dacă persoanele care primesc stimulente sociale au datorii la taxele și impozitele locale.

DGASMB a anunțat miercuri, printr-un mesaj publicat pe Facebook, că în data de 30 septembrie 2025 vor fi verificate eventualele datorii către bugetul local.

„Stimaţi beneficiari ai stimulentului pentru adulţi cu handicap, stimulentului pentru copii cu handicap şi ai ajutorului social comunitar pentru familia monoparentală! Vă informăm faptul că, la data de 30.09.2025, DGASMB va verifica debitele către bugetul local. Va rugăm să vă asiguraţi că NU aveţi datorii la Direcţiile Generale de Taxe şi Impozite Locale (DITL)”, se arată în informarea instituției.

Condiții pentru acordarea stimulentelor

Potrivit hotărârilor adoptate de Consiliul General al Municipiului București în 2017, stimulentele financiare sunt acordate „sub rezerva achitării de către beneficiar a obligaţiilor de plată faţă de bugetul local”.

Astfel, beneficiarii care nu și-au plătit taxele și impozitele nu vor putea primi stimulentele pentru persoane cu dizabilități sau ajutoarele destinate familiilor monoparentale.

