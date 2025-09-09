Ben Yedder, transfer controversat! Atacantul francez a semnat în Turcia după condamnarea pentru agresarea soției

Fostul internațional francez va evolua la Sakaryaspor, în liga a doua turcă.

Wissam Ben Yedder (35 de ani), fost jucător al naționalei Franței și al cluburilor Toulouse, Sevilla și Monaco, și-a găsit echipă la doar câteva zile după ce a fost condamnat pentru violență psihologică asupra fostei soții. Atacantul a semnat cu formația turcă de ligă secundă Sakaryaspor, mutare confirmată oficial de club.

„Clubul nostru a ajuns la un acord cu Wissam Ben Yedder. Îi dorim succes în tricoul nostru verde-negru. Bine ai venit, Wissam Ben Yedder!”, au transmis oficialii lui Sakaryaspor pe rețelele de socializare.

Condamnarea dictată recent de tribunalul francez prevede o amendă de 90.000 de euro, la care s-au adăugat alte 60.000 de euro reprezentând cheltuieli de judecată și despăgubiri pentru fosta parteneră. Procurorii ceruseră inițial o pedeapsă de opt luni de închisoare cu suspendare.

Antecedente multiple pentru atacantul francez

Cazul de violență psihologică nu este singura problemă a lui Ben Yedder cu legea. În 2023, el a primit o pedeapsă de șase luni de închisoare cu suspendare pentru fraudă fiscală, legată de perioada în care evolua la Sevilla (2016–2019).

Totodată, potrivit thescore.com, fotbalistul a mai fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare pentru agresiune sexuală asupra unei femei. Mai mult, el este anchetat în prezent, alături de fratele său Sabri, după ce două femei i-au acuzat de viol. Ambii au negat acuzațiile.

În ciuda scandalurilor, Ben Yedder rămâne unul dintre cei mai prolifici atacanți francezi ai ultimului deceniu, cu peste 300 de goluri marcate în carieră și 19 selecții pentru naționala Franței, pentru care a înscris de trei ori.

Mutarea în Turcia marchează o continuare a carierei sale, însă șansele unei reveniri în fotbalul european de top par tot mai reduse.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!