Belarus eliberează 52 de prizonieri politici, SUA ridică sancțiunile împotriva companiei naționale de transport aerian

Belarus a eliberat joi 52 de prizonieri politici, în același timp în care Statele Unite au anunțat ridicarea sancțiunilor impuse asupra companiei naționale aeriene, Belavia. Această mișcare survine pe fondul încercărilor autorităților de la Minsk de a îmbunătăți relațiile cu Occidentul, după ani de izolare internațională și sancțiuni impuse pentru încălcări ale drepturilor omului și implicarea în războiul din Ucraina.

Belarus eliberează 52 de prizonieri politici

Președintele Belarusului, Alexander Lukashenko, care conduce țara de peste trei decenii, a permis Kremlinului să folosească teritoriul Belarus pentru a trimite trupe și armament în Ucraina. În contextul tensiunilor internaționale, el a încercat să îmbuneze Occidentul prin eliberarea periodică a prizonierilor politici și prin negocieri diplomatice.

Printre cei eliberați joi se numără jurnalistul Ihar Losik, condamnat anterior la 15 ani de închisoare, și 14 cetățeni străini – inclusiv șase lituanieni, doi latvieni, doi polonezi, doi germani, un francez și un britanic. Liderul opoziției în exil, Sviatlana Tsikhanouskaya, a avertizat că ridicarea sancțiunilor fără reforme sistemice ar putea fi folosită de regimul Lukashenko și Rusia pentru a ocoli restricțiile internaționale.

SUA au ridicat sancțiunile împotriva Belavia, compania aeriană națională a Belarusului, sancționată anterior după deturnarea unui zbor internațional pentru arestarea jurnalistului disident Raman Pratasevich. Această decizie a fost anunțată de John Coale, reprezentant al SUA pentru Ucraina, în timpul unei întâlniri cu Lukashenko la Minsk.

Decizia de ridicare a sancțiunilor survine într-un context tensionat: cu doar o zi înainte, Polonia a raportat incursiuni de drone rusești pe teritoriul său, unele provenind din Belarus, ceea ce a dus la interceptarea lor de către avioane NATO. În paralel, trupele ruse și belaruse se pregătesc pentru exerciții militare programate să înceapă vineri.

În ciuda eliberării celor 52 de prizonieri, situația drepturilor omului rămâne gravă: aproape 1.200 de prizonieri politici încă se află în închisori, conform organizației Viasna. Mișcările de protest masive de după alegerile contestate din 2020 și reprimarea dură a opoziției continuă să marcheze politica internă a Belarusului.

Această combinație de concesii diplomatice și tensiuni militare reflectă încercarea regimului Lukashenko de a jongla între menținerea controlului intern și îmbunătățirea relațiilor internaționale, în timp ce Occidentul încearcă să exercite presiuni pentru respectarea drepturilor fundamentale și stabilitate regională.

