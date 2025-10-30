De către

Banca Europeană de Investiții (BEI) va sprijini România în realizarea Autostrăzii A1 (Sibiu – Pitești) prin asistență financiară rambursabilă de până la 1 miliard de euro.

Guvernul a aprobat joi un memorandum privind negocierea și semnarea contractului de finanțare pentru Autostrada Sibiu-Pitesti, acordând ministrului Finanțelor împuternicirea de semnare.

Potrivit Executivului, primul contract de 500 milioane euro a fost semnat pe 8 octombrie 2025, iar al doilea, de aceeași valoare, urmează să fie semnat în ianuarie 2026.

Detalii despre proiectul Autostrăzii Sibiu-Pitești

Autostrada, aprobată prin HG în 2019, are o lungime de 122 km și este finanțată atât prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, cât și prin Programul Transport 2021-2027.

Valoarea totală a fondurilor externe nerambursabile se ridică la aproximativ 9,27 miliarde lei (1,83 miliarde euro), diferența urmând să fie acoperită de la bugetul de stat.

Cum va fi utilizat împrumutul BE

Atât primul, cât și al doilea împrumut de 500 milioane euro vor sprijini acoperirea contribuției statului pe parcursul implementării proiectului, finanțând astfel eventualele deficite bugetare create.

Perioada de tragere a împrumutului: 3 ani de la semnarea contractului

Număr tranșe: maximum 10, fiecare de minimum 50 milioane euro

Durata rambursării: până la 27 de ani, cu opțiunea de rambursare în mai multe rate; 16 ani pentru rambursare într-o singură tranșă.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.