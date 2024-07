Stați așa, să vedem mai întâi ce facem cu Maccabi. Să nu punem căruța înaintea cailor! Până la turul trei, noi avem acum în față o dublă cu israelienii, pe care trebuie să o tratăm foarte serios. Adevărat, am aflat cu cine am putea juca mai departe, dar nu are rost să vorbim acum prea multe,

a declarat Becali, potrivit Digisport.