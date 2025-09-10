Becali, atac la Lucescu după accidentarea lui Șut! „Nu mai merge să alergăm până vomităm”

Patronul FCSB sugerează că selecționerul nu folosește metode moderne de pregătire.

Adrian Șut (26 de ani) a rezistat doar șase minute pe teren în meciul Cipru – România (2-2), fiind schimbat după ce a acuzat probleme medicale. Incidentul a stârnit reacția lui Gigi Becali, care a lăsat de înțeles că Mircea Lucescu ar fi responsabil pentru accidentare din cauza antrenamentelor depășite.

Mijlocașul a fost introdus în minutul 80, dar a părăsit terenul rapid, suferind o entorsă. Becali a transmis că problema nu este gravă, dar a folosit momentul pentru a critica metodele de pregătire de la echipa națională.

„Trebuie metode noi, moderne”

Latifundiarul din Pipera a făcut o paralelă cu antrenamentele din trecut și a ironizat modul în care jucătorii sunt solicitați la lot:

„Bîrligea nu are nicio treabă, s-a antrenat. Șut a făcut nu știu ce entorsă, să vedem de care. Acum sunt metode, lumea avansează cu mare viteză, mai ales în fotbal unde sunt miliarde și miliarde. Sunt metode și metode noi. Orice antrenor trebuie să fie la curent cu metodele. Cred că ai înțeles ce vreau să zic, la ce mă refer. Trebuie metode noi, moderne, să fii pus la punct cu ele. Nu mai merge acum ca pe vremuri. Hai să alergăm 10 kilometri. Nu mai merge așa, acum trebuie să faci antrenamente de explozie, nu de anduranță.”

Becali a continuat cu un exemplu plastic, amintind de pregătirile din trecut:

„Hai că mergem pe la Forban și alergăm pe la Forban până vomităm, că a vomitat Mirel și de asta îmi amintesc. Că l-a pus Pițurcă să alerge până a vomitat. Recuperările acum sunt altele. Este ceva mic la Șut. Ce să facem?”

„Îl respect pe Lucescu, dar la fotbal există o vârstă”

Chiar dacă a criticat indirect modul de lucru al selecționerului, Gigi Becali a ținut să precizeze că nu îi contestă cariera și valoarea lui Mircea Lucescu:

„Nu mai ai respect pentru un om care până la 80 de ani a făcut ceva dacă îl critici. Acum știi care e problema? Când ai o vârstă… la fotbal joci până la o vârstă. Și la antrenorat e la fel. El arată tânăr, nu de 80. Eu îl respect. Nu ai cum să critici. Lucescu eu cred că e cum e Messi în fotbal.”

Accidentarea lui Adrian Șut a venit într-un moment tensionat pentru echipa națională, care a ratat aproape definitiv calificarea directă la Campionatul Mondial 2026 după egalul cu Cipru.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!