Becali ajunge pe masa de operație! Patronul FCSB a anunțat intervenția chiar înainte de internare

Gigi Becali a dezvăluit că va fi operat joi dimineață la nivelul zonei cervicale.

Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a anunțat miercuri seară că urmează să fie supus unei intervenții chirurgicale la nivelul zonei cervicale. Într-o intervenție televizată, acesta a explicat regulile pe care le respectă înainte de operație și a făcut o serie de declarații legate de stilul său de viață, susținând că evită vaccinurile în gospodăria sa.

„Oile, găinile și vacile pe care le am eu, că am și două vaci, nu primesc niciun vaccin. Ce, acum 200 de ani erau vaccinuri? Eu mănânc lapte și ouă fără vaccin.

De aia eu am 67 de ani, dar inimă de 25 de ani. Mâine mă operez la cervicală. Atunci, mi-a doctorul zis să nu mănânc nimic după 10-11 seara până la 11 ziua următoare”, a declarat patronul FCSB.

În aceeași intervenție, Becali a dezvăluit că FCSB a primit un bonus important din partea UEFA, bani proveniți din redistribuirea veniturilor generate de competițiile europene. Patronul campioanei a mărturisit că suma a apărut în conturile clubului fără să fi fost anunțat în prealabil.

„UEFA s-a gândit și mi-a făcut o bucurie, 430.000 euro în cont, nu știam de la ce e. Ne-au dat o «corecție». UEFA a câștigat foarte mulți bani în plus și i-a împărțit, ne-a dat 430.000 de euro. Din sezonul ăsta sunt banii, nu știu, habar n-am. Erau niște bani pe care nu-i aveam în calcul”, a precizat Becali.

Acesta a vorbit și despre situația financiară legată de transferul lui Florinel Coman la Al-Gharafa, explicând modul în care clubul a încasat și penalități întârziate.

„La Coman au intrat 6 milioane plus vreo 600.000 de euro dobândă. I-am notificat. Era 5 milioane plus 1 milion penalitate. Penalitate înseamnă să te amendeze. Pentru că n-au plătit în termen i-a condamnat, un milion în plus”, a mai spus patronul FCSB.

